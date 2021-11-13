قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جسر "جناق قلعة 1915" سيختصر مدة عبور مضيق الدردنيل إلى 6 دقائق.

جاء ذلك في كلمة السبت، خلال مشاركته في مراسم وضع السطح الأخير للجسر.

وأضاف الرئيس أردوغان: "سنفتتح جسر جناق قلعة 1915، في 18 مارس/آذار المقبل على أبعد تقدير، تزامناً مع ذكرى النصر في معركة جناق قلعة البحرية".

وأوضح أنه مع دخول الجسر الخدمة ستنخفض مدة عبور مضيق جناق قلعة (الدردنيل) إلى 6 دقائق.

وأردف: "ندخل مرحلة تباشر فيها جميع الخطوط البرية والبحرية والجوية في 3 قارات بالعبور من بلادنا ومضائقنا".

ويربط الجسر الطريق السريع بين مدينتي إسطنبول وإزمير، ومن شأنه أن يساهم في تخفيف المرور في مدينة إسطنبول، خاصة على الجسور المعلقة، وتخفيض تكاليف النقل إلى منطقة بحر إيجه بشكل كبير.