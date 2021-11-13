سياسة
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أردوغان: جسر "جناق قلعة" يختصر عبور المضيق إلى 6 دقائق
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن جسر "جناق قلعة 1915" سيختصر مدة عبور مضيق الدردنيل إلى 6 دقائق. كما أوضح أن افتتاح الجسر، سيكون في 18 مارس/آذار المقبل على أبعد تقدير، تزامناً مع ذكرى النصر في معركة جناق قلعة البحرية.
أردوغان: جسر "جناق قلعة" يختصر عبور المضيق إلى 6 دقائق
وفق أردوغان سيفتتح جسر جناق قلعة 1915 في 18 مارس/آذار المقبل / AA
13 نوفمبر 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جسر "جناق قلعة 1915" سيختصر مدة عبور مضيق الدردنيل إلى 6 دقائق.

جاء ذلك في كلمة السبت، خلال مشاركته في مراسم وضع السطح الأخير للجسر.

وأضاف الرئيس أردوغان: "سنفتتح جسر جناق قلعة 1915، في 18 مارس/آذار المقبل على أبعد تقدير، تزامناً مع ذكرى النصر في معركة جناق قلعة البحرية".

وأوضح أنه مع دخول الجسر الخدمة ستنخفض مدة عبور مضيق جناق قلعة (الدردنيل) إلى 6 دقائق.

وأردف: "ندخل مرحلة تباشر فيها جميع الخطوط البرية والبحرية والجوية في 3 قارات بالعبور من بلادنا ومضائقنا".

ويربط الجسر الطريق السريع بين مدينتي إسطنبول وإزمير، ومن شأنه أن يساهم في تخفيف المرور في مدينة إسطنبول، خاصة على الجسور المعلقة، وتخفيض تكاليف النقل إلى منطقة بحر إيجه بشكل كبير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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