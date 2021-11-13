سياسة
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بوتين: تدريبات الناتو في البحر الأسود تحدّ خطير لروسيا
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، السبت، إجراء حلف الشمال الأطلسي (ناتو) مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود تحدياً خطيراً لروسيا، وأكد بوتين أن وزارة الدفاع الروسية تواكب حركة طائرات وسفن الناتو في المنطقة.
بوتين: تدريبات الناتو في البحر الأسود تحدّ خطير لروسيا
بوتين قال إن المناورات تأتي في وقت تنشر فيه وسائل إعلام غربية مزاعم متعددة عن نية روسيا "غزو أوكرانيا عسكرياً" مؤكدا أنها إدعاءات باطلة / AFP
13 نوفمبر 2021

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، من خطورة إجراء حلف الشمال الأطلسي (ناتو) مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود، قائلاً إنها تشكل "تحدياً خطيراً لروسيا".

وقال بوتين، في مقابلة تلفزيونية بثت السبت: "تجري الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو الآن مناورات غير مقررة، وأريد التشديد على أنها غير مقررة في حوض البحر الأسود".

وتابع أن تلك المناورات لن "تجري فقط بتشكيل مجموعة سفن قوية إلى حد كبير، بل وباستخدام الطيران أيضاً، ومنه الطيران الاستراتيجي، ويمثل ذلك تحدياً خطيراً لنا"، حسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

ولفت الرئيس إلى أن وزارة الدفاع الروسية قدمت له اقتراحاً لإجراء موسكو مناورات غير مقررة في المنطقة نفسها، مضيفاً: "لكنني أعتقد أن هذا الأسلوب غير مناسب ولا داعي لتصعيد التوترات أكثر هناك".

وأكد بوتين أن وزارة الدفاع الروسية تكتفي بمواكبة طائرات وسفن دول الناتو في المنطقة.

وأشار إلى أن هذه المناورات تأتي في وقت تنشر فيه وسائل إعلام غربية مزاعم متعددة عن نية روسيا "غزو أوكرانيا عسكرياً"، مشدداً على بطلان هذه الادعاءات.

وتأتي هذه التطورات في ظل مواصلة روسيا حشدها العسكري بالقرب من حدودها مع أوكرانيا حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية.

وطالبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، موسكو بالتحلي بالشفافية مع المجتمع الدولي بشأن أفعالها ونواياها في المنطقة.

لكن روسيا أكدت أن أي تحركات للقوات داخل أراضيها هي مسألة داخلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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