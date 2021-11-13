قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، السبت، إن أسيراً مضرباً عن الطعام في سجون إسرائيل لليوم 122 على التوالي، يقترب من "الموت المفاجئ".

وأضاف النادي في بيان صحفي، أن "الأسير كايد الفسفوس، المضرب عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري (دون تهمة)، يواجه خطر الموت في أية لحظة، حسب الأطباء المشرفين على حالته".

وأشار النادي إلى أن الأطباء أشاروا إلى أن علامات ظهرت على الفسوس تشير إلى وجود تجلطات في الدم.

ويواصل 5 أسرى في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وهم إلى جانب الفسفوس، علاء الأعرج (98 يوماً)، وهشام إسماعيل أبو هواش (89 يوماً)، وعياد الهريمي (52 يوماً)، ​​​​​​​ولؤي الأشقر (34 يوماً).

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 شهور قابلة للتمديد.

وتعتقل إسرائيل إدارياً نحو 500 فلسطيني، من بين 4650 أسيراً في سجونها، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني.