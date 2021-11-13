سياسة
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مصرع 3 وإصابة 500 بلدغات عقارب جنوبي مصر
أدى سوء الأحوال الجوية في جنوب مصر، إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 500 بلدغات العقارب. ومنذ الجمعة شهدت محافظة أسوان في صعيد مصر هطول أمطار بكثافة، ما أدى إلى تشكّل سيول وهبوب عاصفة ثلجية، نتج عنها انهيار عقارات وإصابة العشرات بلدغات العقارب.
مصرع 3 وإصابة 500 بلدغات عقارب جنوبي مصر
تشهد محافظة أسوان طقساً نادراً على طبيعتها الحارة من هطول أمطار كثيفة وعاصفة ثلجية / مواقع التواصل
13 نوفمبر 2021

ارتفعت حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية بمصر، السبت، إلى 3 قتلى و500 مصاب بلدغات العقارب، جنوبي البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، "شهدت محافظة أسوان (جنوب) هطول أمطار بكثافة ما أدى إلى تشكل سيول وهبوب عاصفة ثلجية، نتج عنها انهيار عقارات وإصابة العشرات بلدغات العقارب".

ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الصحة بأسوان (جنوب) إيهاب حنفي، قوله إن "3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 450 آخرون بلدغات للعقارب، جراء الطقس السيئ الذي ضرب المحافظة منذ مساء الجمعة".

فيما نقل موقع "مصراوي" (خاص) عن محافظ أسوان اللواء أشرف عطية قوله: "المستشفيات استقبلت حوالي 503 إصابات بلدغات العقارب، وجار حصر الخسائر من انهيار العقارات والمباني الحكومية".

وتشهد محافظة أسوان طقساً نادراً على طبيعتها الحارة، من هطول أمطار كثيفة أدت إلى تشكّل سيول وهبوب عاصفة ثلجية، ما تسبب في جرف العقارب والثعابين من جحورها في المناطق الجبلية إلى مناطق سكنية.

فيما أضافت صحيفة "اليوم السابع" (خاصة)، أن "سوء الأحوال الجوية تسبب في انهيار 5 منازل وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بمحافظة أسوان".

كما نشر رواد منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع مصورة، لسقوط عدد من أعمدة الإنارة والأشجار بعد هطول أمطار غزيرة، صاحبتها ظاهرة البرق والرعد، وتوقف شبه تام للحركة المرورية في الشوارع والميادين.

والسبت، أطلقت هيئة الأرصاد الجوية بمصر (رسمية) تحذيراً لسكان سلاسل جبال الأحمر والصحراء الشرقية ومحافظات الصعيد (جنوب) من أمطار غزيرة ورعدية وتشكل السيول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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