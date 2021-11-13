سياسة
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تركيا تُسقط جبل طارق بستة أهداف في تصفيات كأس العالم
حققت تركيا، السبت، فوزاً سهلاً على ضيفتها جبل طارق بعدما أمطرت شباكها بستة أهداف دون رد، لتواصل القتال على بطاقة التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2022، ولعب المنتخب التركي مباراة قوية استطاع التقدم من خلالها إلى المركز الثاني ورفع رصيده إلى 18 نقطة.
تركيا تُسقط جبل طارق بستة أهداف في تصفيات كأس العالم
صعدت تركيا بهذا الفوز إلى المركز الثاني بعدما رفعت رصيدها إلى 18 نقطة / AA
13 نوفمبر 2021

حققت تركيا فوزاً كبيراً على ضيفتها جبل طارق، بعدما أمطرت شباكها بستة أهداف دون رد، السبت، ضمن المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ولعب المنتخب التركي مباراة قوية واستطاع التقدم بهدف مبكر أحرزه المهاجم كريم أكتورك أوغلو في الدقيقة 11، ثم أضاف هدفاً ثانياً عن طريق خليل درويش أوغلو عند الدقيقة 38.

وواصل درويش أوغلو تألقه في اللقاء ونجح في إهداء بلاده هدفاً ثالثاً سجله قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق.

وعقب الاستراحة، تابع الأتراك أفضليتهم وتمكن المدافع مرياح دميرال من مضاعفة الغلة بهدف رابع وقّع عليه مع حلول الدقيقة 65.

وعرفت الدقائق الأخيرة ارتفاعاً في النسق الهجومي لمنتخب تركيا، ما أسفر عن هدفين متتاليين تناوب على تسجيلهما كل من سيردار دورسون وميرت مولدر، في الدقيقتين 81 و84.

ولعب منتخب جبل طارق بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 23 عندما طُرد المدافع جايس أوليفيرو بسبب مخالفة عنيفة ضد الظهير التركي زكي شيليك.

وما زال منتخب جبل طارق يبحث عن أول نقطة في تاريخه في تصفيات كأس العالم، بعد خسارته 19 مباراة خاضها حتى الآن.

وبهذا الفوز العريض لمنتخبها، صعدت تركيا إلى المركز الثاني بعدما رفعت رصيدها إلى 18 نقطة متقدمة بفارق الأهداف عن النرويج صاحبة المركز الثاني، والتي تعادلت سلباً أمام لاتفيا في مباراة أخرى جرت بالتوقيت نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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