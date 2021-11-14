سياسة
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بسبب إساءته إلى الإسلام والنبي.. الكنيسة المصرية تتبرأ من كاهن سابق
تبرأت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية من الكاهن السابق زكريا بطرس لإساءته إلى الإسلام والنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- قبل سنوات، وأكدت انقطاع صلته بالكنيسة كلياً منذ أكثر من 18 عاماً.
بسبب إساءته إلى الإسلام والنبي.. الكنيسة المصرية تتبرأ من كاهن سابق
الكنيسة المصرية تتبرأ من كاهن سابق صدرت عنه تصريحات مسيئة إلى الإسلام ونبيه محمد
14 نوفمبر 2021

تبرأت الكنيسة المصرية السبت من كاهن سابق صدرت عنه تصريحات مسيئة إلى الإسلام ونبيه محمد -عليه الصلاة والسلام، وقالت إن صلتها انقطعت به منذ 18 عاماً.

وفي وقت سابق تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل الدين المسيحي المثير للجدل زكريا بطرس، تضمن إساءات إلى الإسلام والنبي محمد.

وأثار المقطع الذي قال نشطاء إنه يعود إلى سنوات، غضباً واسعاً على مواقع التواصل، إذ تصدر وسما "إلا رسول الله" و"عاقبوا زكريا بطرس" صدارة الترند في مصر حتى الساعة 21:55 بتوقيت غرينتش.

وقالت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، وهي الطائفة المسيحية الأكبر عدداً في مصر، في بيان، إن بطرس "انقطعت صلته بالكنيسة من أكثر منذ 18 سنة".

وأوضحت أنه "كان كاهناً بمصر، قدّم تعليماً لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية ووُقف لمدة ثم نُقل إلى أستراليا بعد اعتذار، ثم إلى المملكة المتحدة، وعاد يقدم تعليماً غير أرثوذكسي أيضاً، واجتهدت الكنيسة في تقويم فكره".

وأضافت: "الكاهن السابق قدّم طلباً لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت، وجرى قبوله في 11 يناير/كانون الثاني 2003".

وتابعت بأن زكريا "منذ وقتها لم يعد تابعاً للكنيسة المصرية الأرثوذكسية، ولا يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد".

وكشفت أن بطرس "ذهب بعدها إلى الولايات المتحدة، واستضاف البعض اجتماعاته في بيوت وفنادق، وحذرت إيبارشية لوس أنجلوس شعبها من استضافته وقتها".

وبعد ساعات مما أثير خلال الساعات الماضية بسبب مقطع الفيديو، قالت الكنيسة المصرية: "نحن من جهتنا نرفض أساليب الإساءة والتجريح لأنها لا تتوافق مع الروح المسيحية الحقة، ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين".

ويبلغ عدد المسيحيين في مصر نحو 15 مليوناً، وفق تقديرات كنسية، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ قرابة 104 ملايين داخل البلاد وخارجها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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