قبل أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح الأحد استقالة حكومة بلاده التي قدمتها قبل نحو أسبوع.

وأشارت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إلى صدور "أمر أميري بقبول استقالة صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء في الحكومة الكويتية".

ويتضمن الأمر "استمرار كل من رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل من شؤون منصبه حتى تشكيل الوزارة الجديدة"، حسب ما أوردته الوكالة.

وكانت الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد الاثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من دون إبداء أسباب لهذه الاستقالة.

وتعد هذه ثاني استقالة يقدمها رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد منذ تكليفه تشكيل الحكومة قبل نحو عام.

وكانت مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها أوضحت الاثنين الماضي للأناضول أن استقالة الحكومة تأتي لفتح صفحة جديدة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، "بهدف إسقاط الاستجوابات البرلمانية المقدمة ضد رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والصحة".

وفي مارس/آذار الماضي أدت الحكومة الكويتية المستقيلة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد بتشكيلة تضم 15 وزيراً.

وجاءت هذه الحكومة بعد أن أعاد الأمير نواف تكليف صباح خالد تشكيل الحكومة في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر تقديم استقالة حكومته في وقت سابق من الشهر ذاته.

وقدم رئيس الوزراء الكويتي الاستقالة الأولى لحكومته آنذاك بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضده لارتكاب ما اعتبره نواب "مماطلة في تقديم برنامج عملها".