أعلنت قطر، الأحد، عن إطلاق تمرين عسكري الاثنين، يحاكي تأمين استضافة بطولتي "كأس العرب قطر 2021"، و"كأس العالم قطر 2022"، وذلك بمشاركة 13 دولة بينها تركيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بالدوحة، الأحد، "لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم قطر 2022".

ويأتي التمرين الذي يبداً الاثنين، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت اسم "وطن" ليحاكي أعمالاً مشتركة بين الجهات الأمنية والعسكرية وغيرها من الجهات المشاركة التي يصل عددها 28 جهة و13 دولة من ضمنها تركيا، وفق ما أعلنته اللجنة.

وحسب القائمين على التمرين، سيتم تفعيل آلية التعاون بين جميع الجهات المشاركة، وقياس الجاهزية لضمان الوصول إلى تحقيق النجاح الأمني المطلوب خلال استضافة البطولتين الكبيرتين.

وسيشهد التمرين مشاركة دولية كبيرة، حيث تشارك فيه عناصر عسكرية من عدة دول من بينها: الولايات المتحدة، روسيا، تركيا، إسبانيا، بريطانيا، عُمان، فرنسا، البرتغال، إيطاليا، وألمانيا.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي قال مدير تمرين "وطن" مبارك شريدة الكعبي إنه "سيجري التعامل خلال التمرين مع جميع السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. "

وأضاف: "كما سيجري وضع الحلول لأية مشكلات قد تظهر من بعض الجماهير المتعصبة، وسيتم الاستفادة في هذا الموضوع من تجارب الدول الصديقة، وعمل محاكاة لما قد يحدث خلال استضافة البطولة الكبرى في عام 2022، ووضع الحلول الفورية لأي طارئ أو مشكلة ما".

وأفاد بأن "قطر استضافت العديد من الفعاليات العالمية والبطولات الكبيرة، وتعاملت مع جميع الثقافات، وحققت النجاحات في جميع البطولات التي استضافتها في الدوحة وهذا ليس بغريب عليها".

من جانبه، قال جاسم عبدالعزيز الجاسم، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بكأس العالم 2022 خلال المؤتمر الصحفي، إن "تمرين وطن سيحاكي جميع السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث أثناء استضافة البطولة، وكيفية التعاون والتنسيق بين الـ28 جهة داخل الدولة منها العسكرية والأمنية والمدنية والخدمية وغيرها".

وتنطلق بطولة كأس العرب بقطر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة 16 منتخباً عربياً من قارتي آسيا وإفريقيا، وتستمر 19 يوماً.

فيما تحتضن قطر فعاليات المونديال في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني، و18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بمشاركة 32 منتخباً، تتنافس على 8 ملاعب.