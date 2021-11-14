سياسة
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خلال 10 أشهر من 2021.. صادرات تركيا من الآلات تزداد بنسبة 26.6%
حققت صادرات تركيا من الآلات زيارة بنسبة 26.6% خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
خلال 10 أشهر من 2021.. صادرات تركيا من الآلات تزداد بنسبة 26.6%
صادرات تركيا من الآلات تزداد 26.6% خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري / AA
14 نوفمبر 2021

حققت صادرات تركيا من الآلات زيارة بنسبة 26.6% خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وبلغت قيمة الصادرات 19 مليار دولار، في الفترة المذكورة، حسب بيانات أعلنها رئيس اتحاد مصدّري الآلات بتركيا كوتلو قره ولي أوغلو.

وأشار قره ولي أوغلو في بيان نشره الاتحاد، الأحد، أنّ الطلب العالمي على منتجات القطاع سيستمر لعامين آخرين وقد يكون هناك نمو غير مسبوق.

وقال إنّ صادرات القطاع ازدادت بنسبة 17.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 وفقاً للأرقام الخالية من تأثير وباء كورونا العالمي.

وأوضح أن معظم صادرات قطاع الآلات ذهبت إلى ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، منذ مطلع العام الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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