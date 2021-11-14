أحيت تركيا، الأحد، ذكرى الضحايا من أتراك "أهيسكا" خلال نفيهم من ديارهم قبل 77 عاماً، على يد الاتحاد السوفييتي.

ونشر فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، الأحد، رسالة، قال فيها: "لا يزال الألم في الأفئدة مثل اليوم الأول بعد 77 عاماً، ولم ولن ننسى أتراك "أهيسكا" الذين جرى نزعهم من وطنهم الأم بكل قسوة ونفيهم في 14 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1944".

ومن جهته، نشر رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، عن ذكرى ضحايا أتراك "أهيسكا"، وأشار في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر، إلى أن النفي الذي تعرض له أتراك "أهيسكا"، سجله التاريخ باعتباره "وصمة سوداء".

وقال: "أتذكر بالرحمة أشقاءنا الذين فقدوا أرواحهم".

أما وزارة الخارجية التركية، فقد قالت في بيان، إن حوالي 100 ألف من أتراك "أهيسكا"، تعرضوا للنفي من منطقة "أهيسكا" جنوب غربي جورجيا، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1944، إلى أطراف الاتحاد السوفييتي.

وأضافت أن أتراك "أهيسكا" ينتشرون اليوم في 9 دول ويبلغ عددهم حوالي 500 ألف، لافتة إلى أنهم حافظوا طوال هذه الفترة على هويتهم التركية، رغم المصاعب كافة التي واجهتهم، وأورثوها إلى الأجيال التالية.

وأكدت الخارجية أنها ستواصل عن كثب بعد اليوم أيضاً مساعي عودة أتراك "أهيسكا" إلى وطنهم الأم، وتقديم جميع أشكال الدعم لهم.

وأشارت إلى أن تشارك أتراك "أهيسكا" مآسيهم في ذكرى نفيهم وسط ظروف صعبة للغاية، دون تمييز بين نساء وأطفال وشيوخ، كما استذكرت بالرحمة والتقدير كافة الضحايا الذين سقطوا خلال تهجيرهم من ديارهم قبل 77 عاماً.

وأعادت تركيا 72 عائلة من أتراك "أهيسكا" إلى منطقة "أخلاط" التابعة لولاية بيتليس، عام 2016 بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأتراك أهيسكا، كانوا يقيمون في منطقة تحمل اسمهم جنوب غربي جورجيا، ويبلغ تعدادهم أكثر من نصف مليون نسمة، إلا أن الحكومة السوفييتية نفتهم، في 14 أكتوبر/تشرين الثاني 1944، إلى قرغيزيا وكازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان وأوكرانيا وسيبيريا.

واستقر عدد كبير من أتراك أهيسكا، في منطقة وادي فرغانة بأوزبكستان، إلا أن حوالي 100 ألف منهم اضطروا إلى ترك المنطقة، بعد اضطرابات بينهم وبين الأوزبك عام 1989، وهاجروا إلى أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وأوكرانيا.

ويقدر عدد أتراك "أهيسكا"، الذين يعيشون خارج موطنهم الأصلي بـ500 ألف، يعيش منهم 20 ألفاً في الولايات المتحدة الأمريكية.