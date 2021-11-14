سياسة
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أردوغان: اعتماد تركيا على نفسها بالصناعات الدفاعية وصل إلى 80%
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن نسبة اعتماد تركيا على نفسها فيما يخص الصناعات الدفاعية ارتفعت إلى 80%، وأشار إلى أن بلاده وصلت إلى موقع يمكن أن تكتفي فيه ذاتياً في الصناعات الدفاعية.
أردوغان: اعتماد تركيا على نفسها بالصناعات الدفاعية وصل إلى 80%
أردوغان قال إن تركيا وصلت إلى مرحلة جيدة بخصوص الطاقة / AA
14 نوفمبر 2021

أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نسبة اعتماد تركيا على نفسها فيما يخص الصناعات الدفاعية ارتفع إلى 80%.

جاء ذلك خلال لقائه شباناً في العرض الأولي لفيلم وثائقي عرض في متحف "طروادة" خلال زيارته السبت لولاية جناق قلعة غربي البلاد.

وقال: "بعدما كان اعتماد تركيا على نفسها 20% في الصناعات الدفاعية، ارتفع الآن إلى 80%، وهذا يعني أننا بتنا بموقع نكتفي فيه ذاتياً".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من تركيا إعادة منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400" التي اشترتها من روسيا، وأردف: "نحن قلنا لهم، لماذا علينا إعادتها؟ فأنتم لم تعطونا (منظومة دفاع صاروخي) لذلك نحن تدبرنا أمورنا بأنفسنا، وتلقينا من الروس هذا العرض واشتريناها منهم".

وشدد أردوغان أن الولايات المتحدة ارتكبت الخطأ نفسه بخصوص مقاتلات "إف-35"، وأضاف: "نحن دفعنا ملياراً و400 مليون دولار من أجل المقاتلات ولم نحصل عليها، والآن نتلقى عروضاً جديدة وسنرى ما سيحصل، ولكن إن شاء الله نحن سننتجها في النهاية".

كما ذكر أن تركيا وصلت إلى مرحلة جيدة بخصوص الطاقة، مشيراً إلى وجود إشارات إيجابية خلال عمليات المسح الزلزالي في البحرين الأسود والمتوسط.

وأردف:" لحظة إنتاجنا لغازنا الطبيعي، سيستفيد مواطنونا من هذه الوفرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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