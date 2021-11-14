سياسة
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متسللون يخترقون خادم بريد إلكتروني لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)
قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) اليوم الأحد، إنّ المتسللين الذين اخترقوا خادماً يديره المكتب وأرسلوا عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية المزيفة لم يصلوا إلى أي بيانات أو معلومات شخصية على شبكته.
متسللون يخترقون خادم بريد إلكتروني لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)
"FBI": رسائل البريد الإلكتروني المزيّفة حذّرت من هجوم إلكتروني وصدرت فيما يبدو من عنوان بريد إلكتروني شرعي لمكتب التحقيقات / Reuters
14 نوفمبر 2021

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) اليوم الأحد، إنّ المتسللين الذين اخترقوا خادماً يديره المكتب وأرسلوا عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية المزيفة لم يصلوا إلى أية بيانات أو معلومات شخصية على شبكته.

وقال المكتب إنه أصلح خلل البرمجيات الذي سمح بوقوع الهجوم.

ونشأت رسائل البريد الإلكتروني المزيّفة من خادم يديره "FBI" لنقل الإخطارات إلى بوابته الإلكترونية التي يستخدمها المكتب للتواصل مع الوكالات الحكومية والمحلية.

وأضاف مكتب التحقيقات أنّ الخادم المخترق ليس جزءاً من خدمة البريد الإلكتروني للشركات التابعة له.

وقال "FBI" إنّ رسائل البريد الإلكتروني المزيّفة حذّرت من هجوم إلكتروني، وصدرت فيما يبدو من عنوان بريد إلكتروني شرعي لمكتب التحقيقات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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