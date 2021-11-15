أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية أنها تمتلك "أوراق قوة" لتحقيق صفقة تبادل لتحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

جاء ذلك على لسان حسام بدران عضو المكتب السياسي لحماس، في لقاء بث عبر فضائية "الأقصى" التابعة للحركة يوم الأحد.

وقال بدران إن "حماس تمتلك أوراق قوة لتحقيق صفقة تبادل لتحرير الأسرى".

ولم يدلِ المتحدث، بتفاصيل حول ما تمتلكه الحركة، لكن حماس أكدت سابقاً في أكثر من مرة أنها تحتفظ بأربعة إسرائيليين داخل قطاع غزة، دون الكشف عن مصيرهم أو وضعهم الصحي.

ومن بين الإسرائيليين الأربعة جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014، بينما دخل آخران القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وأضاف بدران: "قضية الأسرى على رأس أولويات الحركة، وتعمل بكل الوسائل من أجل حريتهم، وستكون دوماً في الميدان للدفاع عنهم".

ولفت إلى وجود "تحرك قانوني دولي من حماس إلى جانب العمل السياسي للدفاع عن الأسرى والحفاظ على كرامتهم، ومستعدون لفعل كل ما يلزم لحمايتهم".

وأردف: "كل تطور في السجون وكل ضغط من الاحتلال على الأسرى يرفع وتيرة الاستعداد لدى شعبنا والمقاومة للدفاع عنهم".

ويواصل 5 أسرى فلسطينيين الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم إدارياً، حسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

والأسرى هم: كايد الفسفوس (123 يوماً)، وعلاء الأعرج (99 يوماً)، وهشام إسماعيل أبو هواش (99 يوماً)، وعياد الهريمي (53 يوماً)، ولؤي الأشقر (35 يوماً).

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، من دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 شهور قابلة للتمديد.

ووصل عدد المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نحو 4650، بينهم 34 أسيرة و160 قاصراً، ونحو 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.