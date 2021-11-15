سياسة
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شركة عسكرية إسرائيلية تفتح فرعاً بالإمارات وغانتس يزور دبي بعد أيام
أعلنت شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة المتطورة الأحد فتح فرع لها في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تأتي قبيل زيارة مقررة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى دبي مطلع الأسبوع.
شركة عسكرية إسرائيلية تفتح فرعاً بالإمارات وغانتس يزور دبي بعد أيام
مُسيّرة من طراز "هيرميس" في معرض للصناعات العسكرية / Reuters
15 نوفمبر 2021

أعلنت شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية الأحد فتح فرع لها في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تأتي قبيل زيارة مقررة لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى دبي مطلع الأسبوع.

وقالت الشركة المصنعة للطائرات العسكرية المسيّرة من طراز "هيرميس" وأنظمة استطلاع كهروضوئية في بيان إنها أنشأت الفرع من أجل "إنشاء تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ويأتي افتتاح الفرع في أعقاب "اتفاقيات أبراهام" الاسم الذي أطلق على عملية التطبيع بين إسرائيل ودول عربية بينها الإمارات والبحرين صيف 2020 برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

ونقل البيان عن ران كريل نائب رئيس الشركة التي حققت مبيعات تتجاوز قيمتها 4.6 مليار دولار في 2020 أنه "تعد الإمارات ودول أخرى في المنطقة أسواقاً جديدة مهمة لأنظمة البيت".

وأضاف: "نعتقد أن منتجاتنا تضعنا في مكانة جيدة لتلبية الاحتياجات والفرص في المنطقة".

يتزامن الإعلان مع زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميكام نوركين الإمارات لأول مرة نهاية الأسبوع لحضور معرض دبي للطيران. وكان نظيره الإماراتي زار إسرائيل نهاية أكتوبر/تشرين الأول لحضور تدريب عسكري دولي في جنوب البلاد.

ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش الأسبق بيني غانتس دبي مطلع الأسبوع لافتتاح "أول جناح إسرائيلي" في معرض تجاري للصناعة العسكرية في الإمارات، وفق ما أعلن مكتبه الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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