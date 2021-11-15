سياسة
3 دقيقة قراءة
واشنطن تحمّل روسيا وبيلاروسيا مسؤولية أزمة اللاجئين والعراق يعيد مهاجريه
قرر العراق تسيير أول رحلة لإعادة مهاجريه من بيلاروسيا، فيما حمّل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن روسيا وبيلاروسيا مسؤولية أزمة اللاجئين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.
واشنطن تحمّل روسيا وبيلاروسيا مسؤولية أزمة اللاجئين والعراق يعيد مهاجريه
واشنطن تحمّل روسيا وبيلاروسيا مسؤولية أزمة اللاجئين / Reuters
15 نوفمبر 2021

حمّل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن روسيا وبيلاروسيا مسؤولية أزمة اللاجئين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.

جاء ذلك في بيان نشره متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس الاثنين حول الاتصال الهاتفي بين بلينكن ونظيره البولندي زبيغنيو راو.

وحسب البيان أوضح بلينكن أن الولايات المتحدة حملت علانية مسؤولية أزمة اللاجئين على الحدود البولندية-البيلاروسية للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وروسيا.

وأضاف: "في الوقت الذي تهدد فيه تصرفات نظام لوكاشينكو الأمن في المنطقة وتغذي التفرقة، تصرف أيضاً الانتباه عن خطوات روسيا على الحدود الأوكرانية".

وحذر بلينكن من زيادة العقوبات الغربية على بيلاروسيا وروسيا بسبب استخدام مينسك للاجئين لمصالح خاصة.

العراق يعيد مهاجريه

في سياق متصل أعلن المتحدّث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف للقناة العراقية الرسمية أن العراق سيسير أول رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود في بيلاروسيا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح في تصريح للقناة العراقية الرسمية ليل الأحد أن "العراق سيسير رحلة أولى للراغبين بالعودة الطوعية يوم 18 من الشهر الجاري ونحن مع العودة الطوعية".

وذكر المتحدّث أن الخارجية "رصدت تسجيل 571 عراقياً في مقاطعتين ضمن 8 مخيمات" على الحدود في بيلاروسيا، من دون أن يحدّد ما إذا كانت الرحلة ستشمل الـ571 جميعهم، "مضيفاً أنه لا يمكن إحصاء الأعداد كاملة لأن الشريط الحدودي يمتد 680 كلم ويوجد إعراض عن العودة لدى البعض".

وأكّد لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة "بدء تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية" استعداداً "لاكتمال الأعداد الخاصة برحلة ستتوجه من مينسك إلى العراق خلال الأيام القليلة القادمة".

وقال حينها إن العراق "على استعداد تام وكامل لإجراء أكثر من رحلة".

وعلّق العراق "حتى إشعار آخر" منذ الخامس من أغسطس/آب الرحلات بين بغداد ومينسك، باستثناء تلك التي أعدّت لإعادة المهاجرين. وأعيد حينها "نحو ألف شخص"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الخطوط العراقية حسين جليل وكالة فرانس برس.

ووقف العراق كذلك "البراءة القنصلية للقنصل الفخري لبيلاروسيا بشكل موقت"، وفق الخارجية.

وقال الصحاف إن "وزارة الخارجية اتخذت حزمة من الإجراءات لمتابعة الوضع الإنساني للعراقيين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا".

من جانبها قالت شركة بيلافيا للطيران من روسيا البيضاء إنها لن تسمح لمواطني أفغانستان والعراق وسوريا واليمن بركوب رحلات جوية من دبي بناء على طلب الإمارات.

في الأثناء من المقرر أن يزور نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاراتيس شيناس بغداد الاثنين لمناقشة أزمة المهاجرين.

والثنين الماضي حاول العديد من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، حيث يوجد حالياً نحو 4000 طالب لجوء على حدود البلدين، حسب وكالة الأنباء البولندية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بتنسيق وصول موجة المهاجرين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك رداً على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us