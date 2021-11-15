سياسة
2 دقيقة قراءة
الجزائر وجنوب إفريقيا تعتبران قبول إسرائيل بالاتحاد الإفريقي "خطراً"
وصف كل من الجزائر وجنوب إفريقيا قبول عضوية إسرائيل مراقباً في الاتحاد الإفريقي بـ"الخطر"، كما علّقا على قضية الصحراء الغربية والانتخابات الليبية في بيان مشترك.
الجزائر وجنوب إفريقيا تعتبران قبول إسرائيل بالاتحاد الإفريقي "خطراً"
جددت الجزائر وجنوب إفريقيا "التزامهما المشترك وحدة الاتحاد الإفريقي بما يتماشى مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد" / Reuters
15 نوفمبر 2021

أعربت الجزائر وجنوب إفريقيا الأحد عن قلقهما بشأن غياب الأمن في القارة الإفريقية، وعلّقا على قضية الصحراء الغربية، فيما وصفا قبول عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي مراقبةً بالخطوة "الخطيرة".

جاء ذلك في بيان مشترك على هامش زيارة وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا إلى الجزائر، وأعرب الجانبان "عن قلقهما إزاء تدهور المشهد العام للسلم والأمن في القارة الإفريقية"، وأكدا "ضرورة التمسك بمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية والنزاعات والأزمات في القارة".

كما جدد الجانبان "التزامهما المشترك وحدة الاتحاد الإفريقي بما يتماشى مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد"، داعين إلى "العمل من أجل تجنب أي عامل قد يعرض وحدة المنظمة القارية للخطر"، في إشارة إلى ملف قبول إسرائيل عضواً مراقباً في الاتحاد الإفريقي.

ودعا الجانبان المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى "إعادة تنشيط مهمة المنظمة بما يتعلق بملف الصحراء الغربية، بهدف تنفيذ خطة التسوية التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع من خلال قراره 690، والتنسيق الوثيق مع الاتحاد الإفريقي لضمان تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن في الاتحاد المعتمد في 9 مارس/آذار 2021، بدعوة المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وكلاهما عضو في الاتحاد الإفريقي، لبدء مفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة".

وبشأن الملف الليبي أكد وزيرا خارجية البلدين "رفضهما الشديد جميع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا"، مشددين على "ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي بصدق الجهود التي يقودها الليبيون والتي تهدف إلى ضمان التحضير للانتخابات العامة المقبلة، وإعادة توحيد المؤسسات الوطنية، وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية المسلحة وتحقيق المصالحة الوطنية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us