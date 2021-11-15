أعلنت الناقلة الوطنية لبيلاروس منع المسافرين السوريين والعراقيين واليمنيين والأفغان الصعود على متن رحلاتها القادمة من الإمارات بطلب من الأخيرة، بعدما اتُّهمت مينسك بجلب المهاجرين سعياً لإرسالهم إلى أوروبا.

جاء ذلك في بيان موجّه إلى مواطني الدول الأربع نشرته "بيلافيا" على موقعها الأحد، قالت فيه إنه لن يُسمح لهم بالصعود على متن الرحلات المتوجهة من دبي إلى بيلاروسيا "تماشياً مع قرار السلطات المعنية في الإمارات العربية المتحدة".

وأكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشنكو، أن بلاده "لا ترغب في نزاع عند حدودها"، مشدداً على أنها تعمل على إعادة المهاجرين إلى بلادهم.

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه "لا مفر من فرض عقوبات مشددة على بيلاروسيا"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

والاثنين الماضي حاول العديد من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، حيث يوجد حالياً نحو 4 آلاف طالب لجوء على حدود البلدين، حسب وكالة الأنباء البولندية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بتنسيق وصول موجة المهاجرين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك رداً على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.