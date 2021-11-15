سياسة
2 دقيقة قراءة
أزمة المهاجرين.. بيلاروسيا تحظر سفر السوريين والعراقيين واليمنيين والأفغان
أعلنت بيلاروسيا منع المسافرين السوريين والعراقيين واليمنيين والأفغان الصعود على متن الرحلات القادمة من الإمارات بطلب من الأخيرة، فيما حذر وزير الخارجية الألماني من "فرض عقوبات" عليها.
أزمة المهاجرين.. بيلاروسيا تحظر سفر السوريين والعراقيين واليمنيين والأفغان
أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو أن بلاده "لا ترغب في نزاع عند حدودها" / AP
15 نوفمبر 2021

أعلنت الناقلة الوطنية لبيلاروس منع المسافرين السوريين والعراقيين واليمنيين والأفغان الصعود على متن رحلاتها القادمة من الإمارات بطلب من الأخيرة، بعدما اتُّهمت مينسك بجلب المهاجرين سعياً لإرسالهم إلى أوروبا.

جاء ذلك في بيان موجّه إلى مواطني الدول الأربع نشرته "بيلافيا" على موقعها الأحد، قالت فيه إنه لن يُسمح لهم بالصعود على متن الرحلات المتوجهة من دبي إلى بيلاروسيا "تماشياً مع قرار السلطات المعنية في الإمارات العربية المتحدة".

وأكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشنكو، أن بلاده "لا ترغب في نزاع عند حدودها"، مشدداً على أنها تعمل على إعادة المهاجرين إلى بلادهم.

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه "لا مفر من فرض عقوبات مشددة على بيلاروسيا"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

والاثنين الماضي حاول العديد من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، حيث يوجد حالياً نحو 4 آلاف طالب لجوء على حدود البلدين، حسب وكالة الأنباء البولندية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بتنسيق وصول موجة المهاجرين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك رداً على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us