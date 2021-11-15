سياسة
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استثمارات هواوي في تركيا تبلغ 184 مليون دولار
أعلن مدير عام شركة هواوي في تركيا جينغ لي، أن استثمارات شركته وصلت إلى 184 مليون دولار، مؤكداً أن تركيا أصبحت ثاني أكبر مركز للأبحاث والتطوير لهواوي خارج الصين.
استثمارات هواوي في تركيا تبلغ 184 مليون دولار
أجرى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، برفقة مسؤولين آخرين، زيارة لمركز البحث والتطوير التابع لهواوي في إسطنبول / AA
15 نوفمبر 2021

كشف مدير عامّ هواوي في تركيا جينغ لي، أن استثمارات شركته في هذا البلد وصلت إلى 184 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عنه، قال فيه إن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، أجرى برفقة مسؤولين آخرين، زيارة لمركز البحث والتطوير التابع لهواوي في إسطنبول، لافتاً إلى أنهم يواصلون الاستثمار في تركيا منذ أكثر من 11 عاماً.

وأوضح أن تركيا باتت ثاني أكبر مركز للأبحاث والتطوير لهواوي خارج الصين، مبيّناً أن استثماراتهم في هذا البلد بلغت 184 مليون دولار.

وأشار إلى أن استثمارات هواوي في تركيا وفرت فرص عمل لـ900 مهندس تركي، لافتاً إلى أن هؤلاء المهندسين يقدّمون حلولاً تكنولوجية للأسواق داخل وخارج تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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