كشف مدير عامّ هواوي في تركيا جينغ لي، أن استثمارات شركته في هذا البلد وصلت إلى 184 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عنه، قال فيه إن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، أجرى برفقة مسؤولين آخرين، زيارة لمركز البحث والتطوير التابع لهواوي في إسطنبول، لافتاً إلى أنهم يواصلون الاستثمار في تركيا منذ أكثر من 11 عاماً.

وأوضح أن تركيا باتت ثاني أكبر مركز للأبحاث والتطوير لهواوي خارج الصين، مبيّناً أن استثماراتهم في هذا البلد بلغت 184 مليون دولار.

وأشار إلى أن استثمارات هواوي في تركيا وفرت فرص عمل لـ900 مهندس تركي، لافتاً إلى أن هؤلاء المهندسين يقدّمون حلولاً تكنولوجية للأسواق داخل وخارج تركيا.