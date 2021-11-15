قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده وتركيا اتفقتا على إعداد خارطة طريق من أجل تأسيس تعاون بعيد المدى بطلب من الجانب الإيراني.

جاء ذلك في كلمة له الاثنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو في العاصمة طهران.

وأضاف أنه سيجري تشكيل آليات عمل مشتركة بين أنقرة وطهران، لإكساب علاقات البلدين زخماً أسرع.

وأردف: "سنطلق المباحثات الدبلوماسية بين البلدين في هذا الخصوص".

وأوضح الوزير الإيراني أنهم سيتوصلون إلى النتيجة المرجوة من هذه المباحثات خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى طهران، ليجري بعدها التوقيع على مذكرات التفاهم بحضور زعيمَي البلدين.

وتابع: "علاقات البلدين تاريخية وحميمية. ونولي أهمية كبيرة لهذا الأمر".

وشدد الوزير الإيراني على عدم وجود عراقيل كبيرة أمام تسريع تطوير العلاقات بين البلدين، مؤكداً وجود توافق في الآراء بين تركيا وإيران في العديد من المسائل الإقليمية.

وبحث وزير الخارجية التركي مع نظيره الإيراني قضايا الإرهاب والأمن والهجرة غير القانونية.

وقال جاوش أوغلو إن عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي مهمة من أجل استقرار المنطقة.

وأضاف: "على الجميع العمل معاً لحل الأزمة في سوريا والعراق".