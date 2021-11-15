يواجه طالب الحقوق شون بيندر وصديقته السورية سارة مارديني تحقيقاً جنائياً مستمراً منذ ثلاثة سنوات، والتهمة الموجهة إليهما هي "العمل الإنساني لمساعدة اللاجئين".

شون البالغ من العمر 27 عاماً كان ضمن مجموعة من العاملين في مجال الإغاثة الذين هرعوا إلى اليونان في ذروة أزمة اللاجئين للمساعدة في إنقاذهم.

وقال شون في حديثه لصحيفة "الأوبزرفر": "لا توجد شبهة جريمة أو حتى بطولة في إنقاذ الناس من الغرق في البحر، إنه ببساطة ما يجب عمله من الناحية الأخلاقية والقانونية والإنسانية".

لكن في واقع الأمر يواجه شون وصديقته تهم الاتجار بالبشر وغسيل الأموال والاحتيال والتجسس، في ظل مزاعم بأنهم حينما كانوا في جزيرة ليسبوس اليونانية راقبوا القنوات الإذاعية لخفر السواحل للحصول على إخطار بموقع قوارب المهربين.

كما تتهمهم الشرطة اليونانية بأنهم أعضاء في منظمة إجرامية تهدف إلى إحضار اللاجئين إلى اليونان بشكل غير قانوني وتغطي عملها بغطاء إغاثي، فيما وصفت منظمات حقوقية الاتهامات الموجهة إليهما بأنها "هزلية".

ويصف شون شعوره قائلاً: "مهما كانت التهم الموجهة إليك سخيفة فإنها تلقي بظلالها على حياتك بشكل يمنعك المضي قدماً".

ويواجه شون و22 متطوعاً في العمل الإغاثي جلسات المحاكمة هذا الأسبوع في اليونان، وهي قضية وصفت بأنها رمز المضايقات غير المسبوقة التي يتعرض لها نشطاء المجتمع المدني في أوروبا، وقد يواجه بعضهم حكماً بالسجن يصل إلى 25 عاماً.