بحثت مصر والاتحاد الأوروبي، الاثنين، تعزيز التعاون لخلق مسارات الهجرة الشرعية إلى أوروبا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع مفوّضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، بالعاصمة القاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية.

وبحث الجانبان "التعاون في مجال الهجرة، لا سيّما في ضوء الأهمية التي تحظى بها مصر، كدولة مقصد ومعبر ومصدّر للهجرة".

كما تطرّقت المباحثات إلى "تعزيز التعاون لخلق مسارات للهجرة الشرعية، على وقع احتياج السوق الأوروبية للعمالة المصرية".

بدوره، أكّد شكري "أهمية خلق مسارات للهجرة الشرعية إلى أوروبا، كأحد الحلول لظاهرة الهجرة غير الشرعية".

فيما أعربت المسؤولة الأوروبية عن "تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستضافة اللاجئين والمهاجرين"، حسب البيان ذاته.

وتُعتَبر سواحل مصر، محطة رئيسية للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وسط تأكيدات رسمية منذ أواخر عام 2019، أنّ البلاد نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.