سياسة
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ماكرون يغيّر بألوان العلم الفرنسي على قصر الإليزيه بعد 45 عاماً.. لماذا؟
في خيار أراده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدّل قصر الإليزيه اللون الأزرق الموجود على العلم الفرنسي الموضوع عند واجهة القصر الرئاسي ليعود إلى اللون الكُحلي المسُتَخدم قبل عام 1976.
ماكرون يغيّر بألوان العلم الفرنسي على قصر الإليزيه بعد 45 عاماً.. لماذا؟
ماكرون يعدّل اللون الأزرق الموجود على العلم الفرنسي الموضوع عند واجهة الإليزيه إلى اللون الكُحلي الداكن / AFP
15 نوفمبر 2021

ذكرت الرئاسة الفرنسية أنّ الإليزيه عدّل اللون الأزرق الموجود على العلم الفرنسي الموضوع عند واجهة القصر الرئاسي ليعود إلى اللون الكُحلي المسُتَخدم قبل عام 1976، في خيار أراده الرئيس إيمانويل ماكرون تذكيراً بالبطولات التاريخية لبلاده منذ الثورة الفرنسية وحتى الحرب العالمية الثانية.

واعتُمِد هذا التغيير نحو لون أكثر دكنة في بادئ الأمر مع الأعلام التي تُوضع خلف الرئيس إيمانويل ماكرون خلال خطاباته اعتباراً من نهاية 2018، ثم طال الأعلام الموضوعة عند واجهة قصر الإليزيه والمباني الأخرى التابعة للرئاسة الفرنسية منذ 2020.

وقبل ذلك، كان الأزرق الموجود على العلم الفرنسي فاتحاً أكثر ويُشبه ذلك الموجود على علم الاتحاد الأوروبي، وهي درجة لونية اختارها الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان سنة 1976 للتماشي مع العلم الأوروبي.

ويأتي اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للون الأزرق الكحلي ليذكّر بالبطولات التي تحقّقت في البلاد خلال الثورة الفرنسية والحربين العالمية الأولى والثانية، كما أنّه "أزرق العلم الذي يرفرف تحت قوس النصر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام منذ البداية"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وقد لوحظ هذا التغيير أخيراً بعدما كشف عنه في كتاب نشره في سبتمبر/أيلول الفائت الصحفيان إليوت بلونديه وبول لاروتورو بعنوان "إليزيه كونفيدينسيال" (أسرار الإليزيه).

وأشار الصحفيان إلى أنّ مدير العمليات في الإليزيه أرنو جولنس، هو الذي يقف وراء التغيير الذي كلّف خمسة آلاف يورو.

وكان إيمانويل ماكرون أضاف أيضاً سنة 2018 على الشّعار الرئاسي رمز صليب اللورين، في إشارة واضحة إلى الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول الذي أحيت فرنسا العام الماضي ذكرى مرور خمسين عاماً على وفاته وذكرى 80 عاماً على خطاب 18 يونيو/حزيران الشهير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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