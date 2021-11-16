قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن أول ناقلة غاز طبيعي مسال وصلت إلى إسبانيا بعد أسابيع قليلة من وقف استخدام أنبوب "المغرب العربي-أوروبا" العابر للمغرب.

ونقلت الصحيفة عن قناة "كانال سور" الإسبانية قولها إن الناقلة الجزائرية (الوقارتة LNG) رست قبل أيام في ميناء "هويلفا" جنوب إسبانيا وأفرغت حمولتها من الغاز المسال الجزائري.

وبعد وقف الخط العابر للمغرب تعهدت الجزائر بإمداد إسبانيا بكميات إضافية من الغاز الطبيعي على متن أسطولها البحري، إضافة إلى نقل كميات عبر أنبوب "ميدغاز" المباشر بين البلدين.

وكان المغرب يستفيد من أنبوب "المغرب العربي-أوروبا" في شكل عائدات مالية باعتبارها حقوق عبور، إضافة إلى كميات سنوية من الغاز الطبيعي يجري استخدامها في تشغيل محطتين لتوليد الكهرباء شمال البلاد وشرقيها.

وكانت الجزائر تزود إسبانيا بالغاز عبر أنبوبَي غاز، الأول أنبوب "المغرب العربي-أوروبا" وصولاً إلى جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال) ودخل الخدمة عام 1996.

أما الخط الثاني المعروف بـ"ميدغاز" فيمر مباشرة من بلدة "بني صاف" الجزائرية إلى ألميريا الإسبانية، وجرى تدشينه عام 2011 بطاقة نقل تقدر بـ8 مليارات متر مكعب سنوياً.