يصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس المغرب الأسبوع المقبل في "زيارة أمنية" تعد الأولى من نوعها، حسب مصدرين عبريين.

وأفادت القناة 12 العبرية الاثنين إن غانتس سيجري "زيارة أمنية" إلى المغرب الأسبوع المقبل، وسيلتقي وزيرَي الدفاع والخارجية المغربيين، من دون تحديد موعد.

كما كشف موقع واللا العبري أن غانتس سيوقع علناً خلال "الزيارة التاريخية" على مذكرة تفاهمات تتعلق بالتعاون الأمني بين البلدين، من دون أن يكشفها.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها، فلم يسبق من قبل أن زار وزير دفاع إسرائيلي المغرب.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي أن الرباط تنتظر زيارات مهمة لمسؤولين إسرائيليين، بينهم وزيرا الاقتصاد والدفاع، بعد زيارة يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي للرباط أغسطس/آب الماضي.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي وقع البلدين أول اتفاقية تعاون في مجال الحرب الإلكترونية، فأوضح رئيس بعثة تل أبيب الدبلوماسية لدى الرباط غوفرين أن الاتفاقية تقضي بإقامة تعاون في "البحث والتطوير ومجالات عملياتية في السايبر".

ووقع الاتفاقية رئيس هيئة الـ"سايبر" الإسرائيلي يجآل أونا ونظيره المغربي الجنرال مصطفى الربيعي.

ووقعت 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بوساطة أمريكية في 2020.