سياسة
2 دقيقة قراءة
"زيارة أمنية".. وزير الدفاع الإسرائيلي يزور المغرب الأسبوع المقبل
ذكرت مصادر إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يعتزم زيارة المغرب الأسبوع المقبل للاتفاق على التعاون الأمني، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها، فلم يسبق من قبل أن زار وزير دفاع إسرائيلي المغرب.
"زيارة أمنية".. وزير الدفاع الإسرائيلي يزور المغرب الأسبوع المقبل
صحف عبرية: غانتس سيوقع علناً خلال الزيارة التاريخية على مذكرة تفاهمات تتعلق بالتعاون الأمني بين البلدين / Reuters
16 نوفمبر 2021

يصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس المغرب الأسبوع المقبل في "زيارة أمنية" تعد الأولى من نوعها، حسب مصدرين عبريين.

وأفادت القناة 12 العبرية الاثنين إن غانتس سيجري "زيارة أمنية" إلى المغرب الأسبوع المقبل، وسيلتقي وزيرَي الدفاع والخارجية المغربيين، من دون تحديد موعد.

كما كشف موقع واللا العبري أن غانتس سيوقع علناً خلال "الزيارة التاريخية" على مذكرة تفاهمات تتعلق بالتعاون الأمني بين البلدين، من دون أن يكشفها.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها، فلم يسبق من قبل أن زار وزير دفاع إسرائيلي المغرب.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي أن الرباط تنتظر زيارات مهمة لمسؤولين إسرائيليين، بينهم وزيرا الاقتصاد والدفاع، بعد زيارة يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي للرباط أغسطس/آب الماضي.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي وقع البلدين أول اتفاقية تعاون في مجال الحرب الإلكترونية، فأوضح رئيس بعثة تل أبيب الدبلوماسية لدى الرباط غوفرين أن الاتفاقية تقضي بإقامة تعاون في "البحث والتطوير ومجالات عملياتية في السايبر".

ووقع الاتفاقية رئيس هيئة الـ"سايبر" الإسرائيلي يجآل أونا ونظيره المغربي الجنرال مصطفى الربيعي.

ووقعت 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بوساطة أمريكية في 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us