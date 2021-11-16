أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء أن بلاده عازمة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها هي وجمهورية شمال قبرص التركية في إيجة وشرق المتوسط.

جاء ذلك في كلمته بالبرلمان التركي خلال المناقشات التي تجريها لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية بشأن موازنة الوزارة عام 2022.

وقال أقار: "عازمون وقادرون على حماية حقوق ومصالح كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في إيجة وشرق المتوسط".

وأشار إلى دعوات تركيا حسنة النية للحوار مع اليونان، مضيفاً أن أنقرة ترد بالدبلوماسية وفي الميدان على ممارسات أثينا الجائرة وغير القانونية.

ولفت إلى أن اليونان تحاول تكوين صورة دولة ضحية من خلال تشويه جميع الحقائق وتغطية أفعالها غير القانونية باللجوء إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وتشكيل تحالفات مع بعض الدول.

وأضاف أن مبادرات اليونان داخل التحالف أضرت بتضامن حلف شمال الأطلسي "ناتو" والعلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال لا تسهم في استقرار المنطقة وتزيد التوترات وتتعارض مع روح التحالف.

وذكر أقار استمرار اليونان بصدّ المهاجرين من دون رحمة بمن فيهم النساء والأطفال ودفعهم إلى المياه الإقليمية التركية.

وأشار إلى أنهم ينتظرون قدوم الوفد اليوناني إلى أنقرة لحضور الجولة الرابعة من الاجتماعات بشأن تدابير بناء الثقة، مؤكداً أن تركيا لا تشكل تهديداً لأحد، بل على العكس هي حليف قوي وفعّال وموثوق به للأصدقاء والشركاء.

وأوضح أن أمنية أنقرة الصادقة هي أن يعيش الشعبان التركي واليوناني في سلام وازدهار وأمن من خلال الاستخدام العادل للثروات في المنطقة، وأن يصبح بحر إيجة بحراً للصداقة التركية-اليونانية.

وبخصوص مكافحة الإرهاب قال وزير الدفاع التركي: "جرى تحييد 32 ألفاً و901 إرهابي داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق منذ 24 يوليو/تموز 2015، بينهم 2426 منذ مطلع العام الجاري".

وأضاف أن جميع العمليات التي نُفذت هي من أجل أمن تركيا وشعبها ووفقاً للقوانين الدولية وفي نطاق الدفاع عن النفس.