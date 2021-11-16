أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال حفتر في كلمة متلفزة بثتها وسائل إعلام محلية منها قناتا "ليبيا الأحرار" و"ليبيا الحدث": "امتثالاً لقواعد الديمقراطية وتطبيقاً لخارطة الطريق التي اتفق عليها الليبيون أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية".

وأضاف أن ترشحه للانتخابات "ليس طلباً للسلطة أو بحثاً عن مكانة، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار"، وفق تعبيره.

وتابع: "إذا قدر لنا أن نتولى الرئاسة بإرادتكم الحرة، فإن عقلنا مليء بأفكار لا تنضب ولنا أعوان من رجال الوطن ونسائه قادرون على إنجاز ما يستجيب لأحلامكم في تحقيق النهضة والتقدم".

ودعا المواطنين "إلى ممارسة دوركم بأعلى درجات الوعي والمسؤولية وتوجيه أصواتكم حيث يجب أن تكون لنبدأ معاً رحلة المصالحة".

وبات حفتر ثاني مرشح رسمياً للانتخابات الرئاسية بعد سيف الإسلام القذافي الملاحق قضائياً في ليبيا ومن المحكمة الجنائية الدولية، والذي قدّم الأحد ترشيحه رسمياً للانتخابات.

ومن المقرر أن يشهد البلد الغني بالنفط انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكنها مهددة بعدم إجرائها في موعدها؛ بسبب خلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أعلن الاثنين بأنه سيعلن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية في "اللحظة المناسبة"، مجدداً رفضه قانونَي الانتخاب الصادرين عن مجلس النواب.