أطلقت قوات الأمن البولندية قنابل الغاز المسيل للدموع الثلاثاء، على مهاجرين رشقوها بالحجارة في بلدة كوشنيتسا، الواقعة على الحدود مع بيلاروسيا، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع البولندية.

وقالت الوزارة في بيان: "مهاجرون يهاجمون جنودنا وضباطنا بالحجارة في كوشنيتسا ويحاولون تدمير السياج للعبور إلى بولندا، فاستخدمت قواتنا الغاز المسيل للدموع لوقف عدوان المهاجرين".

والاثنين حاول عديد من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، حيث يوجد حالياً نحو 4آلاف طالب لجوء، حسب وكالة الأنباء البولندية.

والسبت أعلنت الشرطة البولندية العثور على جثة شابّ سوري بالقرب من الحدود، فيما لقي ما لا يقل عن ثمانية مهاجرين حتفهم بالفعل، وسط تزايد المخاوف على سلامة الآخرين مع اشتداد البرد في فصل الشتاء ومعاناتهم من ظروف إنسانية صعبة.

من جانبه انتقد الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، بولندا التي وضعت أسلاكاً شائكة وأرسلت آلاف الجنود إلى حدودها مع بيلاروسيا.

وقال: "كل هذا تحت غطاء حماية الاتحاد الأوروبي من غزو اللاجئين الذين تعرضوا لقصف ونهب التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة" في إشارة على ما يبدو إلى حرب العراق.

ويُتّهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، رداً على العقوبات الأوروبية التي فُرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحقّ المعارضة.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات الحالية التي تستهدف نظام لوكاشينكو لتشمل الأفراد أو الشركات التي يتبين أنها شجعت على عبور الحدود.