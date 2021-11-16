سياسة
2 دقيقة قراءة
القوات البولندية تطلق الغاز المسيل للدموع في "مواجهات" مع المهاجرين
أطلقت قوات الأمن البولندية الغاز المسيل للدموع في مواجهات مع مهاجرين رشقوها بالحجارة على الحدود مع بيلاروسيا، وسط اشتداد أزمة طالبي اللجوء.
القوات البولندية تطلق الغاز المسيل للدموع في "مواجهات" مع المهاجرين
وزارة الدفاع البولندية: "استخدمت قواتنا الغاز المسيل للدموع لوقف عدوان المهاجرين" / AA
16 نوفمبر 2021

أطلقت قوات الأمن البولندية قنابل الغاز المسيل للدموع الثلاثاء، على مهاجرين رشقوها بالحجارة في بلدة كوشنيتسا، الواقعة على الحدود مع بيلاروسيا، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع البولندية.

وقالت الوزارة في بيان: "مهاجرون يهاجمون جنودنا وضباطنا بالحجارة في كوشنيتسا ويحاولون تدمير السياج للعبور إلى بولندا، فاستخدمت قواتنا الغاز المسيل للدموع لوقف عدوان المهاجرين".

والاثنين حاول عديد من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، حيث يوجد حالياً نحو 4آلاف طالب لجوء، حسب وكالة الأنباء البولندية.

والسبت أعلنت الشرطة البولندية العثور على جثة شابّ سوري بالقرب من الحدود، فيما لقي ما لا يقل عن ثمانية مهاجرين حتفهم بالفعل، وسط تزايد المخاوف على سلامة الآخرين مع اشتداد البرد في فصل الشتاء ومعاناتهم من ظروف إنسانية صعبة.

من جانبه انتقد الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، بولندا التي وضعت أسلاكاً شائكة وأرسلت آلاف الجنود إلى حدودها مع بيلاروسيا.

وقال: "كل هذا تحت غطاء حماية الاتحاد الأوروبي من غزو اللاجئين الذين تعرضوا لقصف ونهب التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة" في إشارة على ما يبدو إلى حرب العراق.

ويُتّهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، رداً على العقوبات الأوروبية التي فُرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحقّ المعارضة.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات الحالية التي تستهدف نظام لوكاشينكو لتشمل الأفراد أو الشركات التي يتبين أنها شجعت على عبور الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us