قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية الثلاثاء إن الجيش الأرميني فتح النار على مواقع أذربيجانية أمس واليوم عند الحدود بين البلدين، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القوات الأرمينية أطلقت نيرانها تجاه المواقع الأذربيجانية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عند الساعة 16:15 بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن الجيش الأرميني فتح النار النار أيضاً في 16 من الشهر الجاري عند الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أن القوات الأذربيجانية ردت على مصادر النيران لمنع الاستفزازات الأرمينية، لافتة إلى أن الوضع كان تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني.

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/أيلول 2020 عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ" وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني من العام إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.