سياسة
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جاوش أوغلو: دعمنا العسكري للبنان مستمر وجاهزون للتقريب بينه وبين دول الخليج
أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده مستمرة في دعم لبنان عسكرياً، مشيراً إلى جاهزية أنقرة "لتقريب وجهات النظر بين لبنان ودول الخليج".
جاوش أوغلو: دعمنا العسكري للبنان مستمر وجاهزون للتقريب بينه وبين دول الخليج
جاوش أوغلو: قدمنا للبنان كل الدعم بعد انفجاري عكار ومرفأ بيروت ودعمنا العسكري لبيروت مستمر / AA
16 نوفمبر 2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الثلاثاء إن زيارته إلى بيروت جاءت لتأكيد دعم بلاده للبنان، مؤكداً أن تركيا تتشارك مع لبنان الجغرافيا والقدر ذاته ولديها علاقات تاريخية وإنسانية مهمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لجاوش أوغلو ونظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف الوزير التركي: "قدمنا للبنان كل الدعم بعد انفجارَي عكار ومرفأ بيروت ودعمنا العسكري لبيروت مستمر"، وتابع: "مستعدون للمساهمة بإعادة إنشاء مرفأ بيروت".

وقال جاوش أوغلو إن الأزمة بين لبنان ودول الخليج يمكن أن تنتهي من خلال الحوار، مؤكداً جاهزية بلاده "لتقريب وجهات النظر بين لبنان ودول الخليج".

وشدد على أن لبنان "يحتاج إلى دعم الجميع من أجل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها".

كما أشار إلى أنه نظيره اللبناني الأزمة السورية وسبل التعاون بين البلدين فيما يخص قضية اللاجئين.

وأجرى جاوش أوغلو عدداً من اللقاءات في لبنان الذي وصل إليه الاثنين، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام.

والتقى الوزير التركي وزير الاقتصاد أمين سلام ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، ومن المنتظر أن يجري لقاء مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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