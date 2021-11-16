سياسة
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سادس تهمة له.. لاعب مان سيتي بنيامين ميندي يواجه تهمتين إضافيّتين بالاغتصاب
الشرطة البريطانية توجّه تهمتين إضافيّتين لمدافع مانشستر سيتي بنيامين ميندي بالاغتصاب، حيث بات يواجه الآن ستّ تُهم.
سادس تهمة له.. لاعب مان سيتي بنيامين ميندي يواجه تهمتين إضافيّتين بالاغتصاب
لاعب مان سيتي بنيامين ميندي يواجه تهمتين إضافيتين بالاغتصاب / AFP
16 نوفمبر 2021

أعلنت الشرطة البريطانية الثلاثاء، توجيه تهمتين إضافيتين لمدافع مانشستر سيتي بنيامين ميندي بالاغتصاب، حيث بات يواجه الآن ستّ تُهم.

وقالت الشرطة في مقاطعة "تشيشين" بشمال إنكلترا إنّ ميندي استُدعي للمثول أمام محكمة "ستوكبورت" الأربعاء.

ومن المقرّر أن يَمثُل ميندي، الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا، أمام المحكمة في 24 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويُتهم ميندي بالاعتداء على ثلاث نساء، بينهن فتاة دون سن 18 عاماً، في منزله.

ويُزعَم أنّه متورط في ثلاث حالات اغتصاب في أكتوبر/تشرين الأول 2020، ويُتَّهم أيضاً بالاعتداء الجنسي على امرأة في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي، واغتصاب امرأة في شهر أغسطس/آب الماضي.

وكانت إدارة نادي مانشستر سيتي قرّرت إيقاف ميندي في انتظار انتهاء التحقيقات.

وانضمّ ميندي، الذي رفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة ويقبع الآن في السجن، إلى السيتي قادماً من موناكو في عام 2017، وفاز مع الفريق بالدوري ثلاث مرات، وكأس الرابطة الإنكليزية مرتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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