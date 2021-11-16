سياسة
3 دقيقة قراءة
عقب مناشدات دولية.. السعودية تطلق سراح شاب شيعي بعد إلغائها حكماً بإعدامه
بعد إيقافه عام 2012 وتوجيه تُهم له متعلّقة بالإرهاب، لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة السعودية إبّان انتفاضة الربيع العربي، أفرجت السلطات السعودية عن الشاب الشيعي عبد الله الزّاهر بعدما خفّضت حُكماً بالإعدام صدر بحقه.
عقب مناشدات دولية.. السعودية تطلق سراح شاب شيعي بعد إلغائها حكماً بإعدامه
باتت الرياض تسعى إلى احتواء الانتقادات الدولية الموجَّهة إليها على صعيد حقوق الإنسان ونظامها القضائي "المفتقر للشفافية" / Reuters
16 نوفمبر 2021

أفرجت السلطات السعودية عن شاب شيعي كانت خفّضت حُكماً بالإعدام صدر بحقه، بعد سنوات أمضاها في السجن لمشاركته في احتجاجات ضدّ الحكومة إبّان انتفاضة الربيع العربي، على ما ذكرت منظمات حقوقية.

وأُوقِفَ عبد الله الزّاهر في عام 2012 حين كان في الخامسة عشرة بحسب أسرته، ووُجِّهتَ إليه تُهم متعلّقة بالإرهاب لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية إبّان انتفاضة الربيع العربي.

وأكّدت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرّها في لندن عبر "تويتر" مساء الاثنين "الإفراج عن عبد الله الزّاهر الأحد بعد انتهاء محكوميته".

وأوضحت أنّه كان "يبلغ أقلّ من 18 سنة وقت الاعتقال وحُكم عليه بالإعدام. ولكن لاحقاً في 2020 استبُدِلَ الحكمُ بالسجن 10 سنوات".

وقالت منظمة العفو الدولية في الخليج على "تويتر"، الثلاثاء: "ما كان يجب أن يُعتقل عبد الله الزّاهر في المقام الأول، لكنّنا سعداء بإطلاق سراحه الآن وعودته إلى عائلته بأمان".

وأشارت إلى أنّ السّجين "داود المرهون الذي احتُجِز أيضاً عندما كان طفلاً يجب الإفراج عنه فوراً".

وكانت السعودية أفرجت نهاية الشهر الماضي عن الشاب علي النمر المُتَّهم في القضية ذاتها بعد قضاء فترة محكوميته.

والنّمر ابن شقيق رجل الدين الشيعي نمر النّمر الذي تسبّب إعدامه في السعودية في العام 2016 باحتجاجات في إيران أسفرت في النهاية عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

وفي فبراير/شباط الفائت، خفّضت السلطات السعودية أحكاماً بالإعدام صادرة في حقّ الزّاهر وشابين آخرَين هما علي النّمر وداود المرهون مِن أبناء الأقلية الشيعية في المملكة إلى الحبس عشر سنوات، في قرار يندرج في إطار سعي المملكة لتحسين سجلّها على صعيد حقوق الإنسان.

والأسبوع الماضي ألغت محكمة سعودية إدانة شاب بتهم تُفضي إلى الإعدام بعد أن وصفت منظمات حقوقية محاكمته، على خلفية جرائم نُسِب إليه ارتكابها وهو قاصر، بأنّها غير عادلة بشكل واسع.

وجاء القرار بعدما أُعلِن في أبريل/نيسان 2020 أنّ كلّ أحكام الإعدام الصادرة في حق مدانين بجرائم ارتكبوها وهم قُصّر ستُلغى.

ويسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو الحاكم الفعلي في المملكة، إلى احتواء الانتقادات الدولية الموجَّهة إلى سجلّ بلاده على صعيد حقوق الإنسان ونظامها القضائي "المفتقر للشفافية"، خصوصاً منذ جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

والسعودية مِن أكثر دول العالم تطبيقاً لعقوبة الإعدام، وقد نفّذت 64 حكماً بالإعدام خلال العام الحالي، حسب تقارير صحفية مستندةً إلى بيانات رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us