اعتقلت قوّة إسرائيلية خاصة تُسمّى بـ"المستعربين"، مساء الثلاثاء، 3 شبان فلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، وفيديو نشرته وسائل إعلام محلية.

وأظهر مقطع الفيديو اختطاف "المستعربين" الشبان الثلاثة بعد مهاجمتهم بجانب مفرق "بيتا" في بلدة حوّارة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر الفيديو، اعتداء "المستعربين" على الشبان بالضّرب المبرح وسماع صوت صراخهم قبل أن تعتقلهم عقب انضمام وحدة أخرى من القوات الإسرائيلية.

وأفادت "وفا"، بأنّ الشبان الثلاثة هم محمد مشعل من سكان البلدة القديمة في نابلس، ومحمد غسان أبو حويلة، وفوزي أبو ليل وكلاهما من مخيم بلاطة شرقي نابلس.

و"المستعربون" هي قوة خاصة إسرائيلية يتنكّر أفرادها في لباس عربي، ويُتقنون اللغة العربية، ونفّذت مئات العمليات داخل الأراضي الفلسطينية، بينها عمليات اغتيال واعتقال.