قالت مسؤولة أمريكية الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة تعتزم المُضيّ قُدماً في بيع 50 طائرة مقاتلة "شبح F-35" لدولة الإمارات العربية المتحدة، لكن يتعيّن أن يكون هناك تفاهم واضح بخصوص "التزامات إماراتية".

وجاء ذلك وسط بطء التقدّم في عملية البيع.

وأضافت ميرا ريسنيك نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، في مكالمة مع الصحفيين: "نواصل التشاور مع المسؤولين الإماراتيين للتأكّد مِن أنّ لدينا تفاهماً متبادلاً واضحاً لا لَبْس فيه فيما يتعلّق بالالتزامات والإجراءات الإماراتية قبل التسليم وأثناءه وبعده"، دون أن توضّح ما هي هذه الالتزامات.

وتباطأ بيع 50 طائرة حربية "F-35" للإمارات وسط مخاوف في واشنطن بخصوص علاقة أبو ظبي مع الصين بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة "هواوي" في البلاد.

ووافقت الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس السابق دونالد ترمب على بيع الطائرات بعد أن تطبيع الإمارات العام الماضي علاقاتها مع إسرائيل.

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن هذا العام إنّها سوف تمضي قُدماً في عملية البيع.