سياسة
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لبناء أسطولها.. وزير الدفاع البريطاني في كييف مع استمرار التوتر مع موسكو
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب لقائه وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الثلاثاء في كييف، إنّ "المملكة المتحدة أصبحت شريكنا الرئيسي في بناء الأسطول الأوكراني"، وذلك عقب التوقيع على اتفاق مع بريطانيا لتعزيز قدرات البحرية الأوكرانية.
لبناء أسطولها.. وزير الدفاع البريطاني في كييف مع استمرار التوتر مع موسكو
حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أبدت هذا الأسبوع دعم بريطانيا "الثابت" لأوكرانيا / Reuters
16 نوفمبر 2021

التقى وزير الدفاع البريطاني بن والاس بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة لكييف الثلاثاء، في عرض للدعم في وقت أبدت فيه أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي قلقها بشأن تحرّكات القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا.

وكانت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أبدت هذا الأسبوع دعم بريطانيا "الثابت" لأوكرانيا وقالت إنها ستدعم كييف في مواجهة العداء الروسي بينما تعارض بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2".

ورحّب زيلينسكي في بيان بعد اجتماعهما باتفاق إطاري لاستخدام التمويل البريطاني لتعزيز القدرات البحرية الأوكرانية، مما يسمح لأوكرانيا بشراء صواريخ وبناء سفن صواريخ وقاعدة بحرية على بحر "آزوف".

وقال زيلينسكي، بحسب بيان على موقع الرئاسة على الإنترنت: "أصبحت المملكة المتحدة شريكنا الرئيسي في بناء الأسطول الأوكراني".

وأبدت أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي قلقها بشأن تحرّكات القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا. واتهمت موسكو بدورها أوكرانيا والولايات المتحدة وحلفاءها بانتهاج سلوك مزعزع للاستقرار، بما في ذلك في البحر الأسود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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