سياسة
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عقب التوتّرات الحدودية.. أقار يبحث مع نظيره الأذربيجاني التطورات في قره باغ
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يبحث مع نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف، التطورات على الحدود الأذربيجانية-الأرمينية.
عقب التوتّرات الحدودية.. أقار يبحث مع نظيره الأذربيجاني التطورات في قره باغ
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار - أرشيفية / AA
16 نوفمبر 2021

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الثلاثاء، مع نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف، التطورات على الحدود بين بلاده وأرمينيا.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان الثلاثاء، أنّ أقار بحث مع حسنوف آخر التطورات الحاصلة على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

وجدّد أقار دعم تركيا لأذربيجان، وفق البيان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تعرّضت مواقع عسكرية أذربيجانية حدودية في إقليم قره باغ المحرّر، لقصف مدفعي أرميني، أسفر عن إصابة جنديّيْن أذربيجانيّيْن بجروح.

في المقابل، ردّ الجيش الأذربيجاني بعملية أسَرَ خلالها جنوداً أرمينيين بعد تجريدهم من أسلحتهم.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلّة من طرف أرمينيا في إقليم قره باغ، وذلك عقب هجوم شنّه الجيش الأرميني على مناطق مدنيّة مأهولة.

وبعد معارك ضارية استمرّت 44 يوماً، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، توصّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينصّ على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلّة، ما أتاح لها استعادة إقليم قره باغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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