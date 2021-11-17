سياسة
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سيادة الصين على تايوان.. بايدن يوضّح كلامه بعد حديثه عن تايوان "مستقلّة"
قال الرئيس الأمريكي إنّه لا يدعو بأيّ شكل من الأشكال إلى استقلال تايوان، في توضيح اضطر للإدلاء به بعدما ألمح في معرض كلامه عن الجزيرة إلى أنّها "مستقلّة".
سيادة الصين على تايوان.. بايدن يوضّح كلامه بعد حديثه عن تايوان "مستقلّة"
قمة افتراضية بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني / AFP
17 نوفمبر 2021

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنّه لا يدعو بأيّ شكل من الأشكال إلى استقلال تايوان، في توضيح اضطر للإدلاء به بعدما ألمح في معرض كلامه عن الجزيرة إلى أنّها "مستقلّة"، وهو تصريح كان ليشكّل خروجاً عن اعتراف بلاده بسيادة الصين على تايوان.

وخلال زيارته ولاية نيوهامبشر غداة القمة الافتراضية التي جمعته بنظيره الصيني شي جينبينغ، سُئل بايدن عمّا إذا كان قد جرى خلال القمة إحراز أيّ تقدّم بشأن قضية تايوان فأجاب "نعم".

وقال بايدن "نعم. لقد قلنا بوضوح تامّ إنّنا نؤيّد قانون تايوان وهذا كلّ شيء".

و"قانون العلاقات مع تايوان" هو تشريع سنّه الكونغرس الأمريكي في 1979 ويحكم العلاقة بين الولايات المتّحدة وكلّ من الصين وتايوان.

ويُلزم القانون الإدارة الأمريكية بأن تعترف بصين واحدة فقط، وأن تزوّد في الوقت نفسه تايوان بالأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها.

لكن في جوابه أضاف بايدن قائلاً: "إنها مستقلّة. هي تتّخذ قراراتها بنفسها"، في إشارة على ما يبدو إلى تايوان.

ولو لم يوضح سيّد البيت الأبيض ما قصده من هذه العبارة لكانت هذه الكلمات القليلة كفيلة بأن تُثير غضب الصين لا سيّما وأنّ رئيسها حذّر نظيره الأمريكي خلال قمتهما الافتراضية مِن أنّ السّعي لتحقيق استقلال تايوان هو "لعب بالنار".

وفي توضيحه، شدّد الرئيس الأمريكي على "أنّنا لا نشجّع على الاستقلال. نحن نشجّعهم (التايوانيين) على أن يفعلوا بالضبط ما ينصّ عليه قانون تايوان".

وأضاف "لقد قلت إنّ القرارات المتعلّقة بتايوان عليهم أن يتّخذوها بأنفسهم، وليس نحن".

كما جدّد بايدن تأكيد بلاده أنّها لا تعتزم بتاتاً "تغيير" سياستها المتعلّقة بهذا الملفّ.

وتعتبر بكين تايوان البالغ عدد سكّانها نحو 23 مليون نسمة، جزءاً لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، وقد تعهّدت بإعادة ضمّها يوماً ما وبالقوة إذا لزم الأمر.

وفي السنوات الأخيرة، شكّل مصير تايوان مصدر توتّر بين بكين وواشنطن.

وكان بايدن أثار لغطاً مماثلاً في أكتوبر/تشرين الأول حين قال إنّ الولايات المتحدة مستعدّة للتدخّل إذا هاجمت الصين الجزيرة.

وأتى هذا التصريح الملتبس بعد تصريح أول مماثل أدلى به الرئيس الأمريكي في أغسطس/آب. وفي كلتا الحالتين سارعت الدبلوماسية الأمريكية للتأكيد أنّ موقف واشنطن من هذا الملفّ لم يتغيّر.

وبالإضافة إلى دعمها تايوان بالسلاح، فإنّ الولايات المتحدة تحافظ على ما تسميه "الغموض الاستراتيجي"، أي أنّها لا تعلن صراحة ما إذا كانت قواتها ستتدخّل للدفاع عن الجزيرة أم لا.

وفي تصريحه أمام الصحفيين الثلاثاء قال بايدن إنّه شدّد على مسامع نظيره الصيني على أنّ سفن البحرية الأمريكية لن تدخل أبداً المياه الإقليمية الصينية لكنّها في الوقت نفسه ستظلّ متمسّكة بحريّة الملاحة في بحر الصين الجنوبي و"لن نُرهَب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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