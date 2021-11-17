سياسة
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لبنان يتسلّم 6 مروحيات أمريكية وإسرائيل تربط مساعدته بتقييد نشاط "حزب الله"
ذكرت "يديعوت أحرونوت" أنّ المسؤولين الإسرائيليين طلبوا من غرينفيلد أن تتضمن شروط مساعدة الجيش اللبناني إبعاد عناصر "حزب الله" من على الحدود مع إسرائيل، وأن يتعهّد الجيش بالعمل على "تصعيب" إنتاج التنظيم للصواريخ الدقيقة ومنع تهريب السّلاح له.
لبنان يتسلّم 6 مروحيات أمريكية وإسرائيل تربط مساعدته بتقييد نشاط "حزب الله"
العماد جوزيف عون رئيس أركان الجيش اللبناني في قاعدة جوية عام 2018 / AFP
17 نوفمبر 2021

قالت صحيفة عبرية، إنّ مسؤولين إسرائيليين طلبوا من مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، اشتراط منح المساعدات الأمريكية للبنان بعدّة بنود تتعلق بفرض قيود على "حزب الله".

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بخصوص المباحثات التي تُجريها غرينفيلد مع مسؤولين إسرائيليين.

وبدأت السفيرة غرينفيلد، الاثنين، سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، قبل أن تتوجه الأربعاء إلى الأراضي الفلسطينية للقاء مسؤولين هناك.

وذكرت الصحيفة أنّ المسؤولين الإسرائيليين (لم تسمّهم) طلبوا من غرينفيلد أن تتضمن تلك الشروط إبعاد عناصر "حزب الله" من على الحدود مع إسرائيل، وأن يتعهّد الجيش اللبناني بالعمل على "تصعيب" إنتاج التنظيم للصواريخ الدقيقة ومنع تهريب السلاح له من خارج لبنان.

وتابعت: "بعد ورود أنباء عن ترك جنود للجيش اللبناني، تخشى إسرائيل من أنّ الأسلحة الأمريكية التي سيُزوّد (الجيش اللبناني) بها سوف تتسرب إلى حزب الله وتُستخدم ضد الجيش الإسرائيلي".

كما طالب المسؤولون الإسرائيليون تدخّل غرينفيلد في تكثيف جهود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" لمراقبة الأراضي في جنوب لبنان التي يسيطر عليها "حزب الله"، بحسب المصدر نفسه.

وأبلغ الإسرائيليون السفيرة الأمريكية بأنّ "الاستقرار في لبنان مصلحة إسرائيلية واضحة"، وأنّ "مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين فرصة لتعزيز الاقتصاد اللبناني وزيادة الاستقرار الإقليمي".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أممية وأمريكية، حيث عُقدت 5 جولات محادثات، آخرها في 4 مايو/أيار الماضي.

وكان الوفد اللبناني قدّم خلال إحدى جلسات المحادثات، خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم، إضافياً للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما لا تزال المفاوضات معلّقة منذ ذلك الحين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أجرت غرينفيلد جولة أمنية على حدود إسرائيل مع كلٍّ مِن لبنان وقطاع غزة، رفقة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان ونائب رئيس الأركان هرتسلي هاليفي.

تسلّم مروحيات

في سياق منفصل، تسلّم الجيش اللبناني، الثلاثاء، 6 طوافات عسكرية (مروحيات) من الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرت مراسم التسليم في قاعدة "حامات" الجوية شمالي لبنان، بحضور قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون والسفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، وفق بيان للسفارة الأمريكية في بيروت، على موقعها الإلكتروني.

وقال البيان: "تسلّم الجيش (اللبناني) 6 طوّافات من نوع (MD-53OF) تُقدّر قيمتها بأكثر من 40 مليون دولار أمريكي، في إطار برنامج المساعدات الأمريكية".

ونقل البيان عن شيا في كلمة لها خلال التسليم تأكيدها "التزام الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة الجيش اللبناني في بلد يمرّ بظروف اقتصادية صعبة للغاية".

ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، مذكّرة رئاسية تسمح لوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمنح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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