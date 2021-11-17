سياسة
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أغلبهم لبنانيون.. لماذا طلبت الكويت من 100 مقيم مغادرة البلاد فوراً؟
طلبت الكويت من 100 مقيم أجنبي، أغلبهم لبنانيون، مغادرة البلاد فوراً بعد انتهاء أذون إقامتهم، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.. ما القصة؟
أغلبهم لبنانيون.. لماذا طلبت الكويت من 100 مقيم مغادرة البلاد فوراً؟
أوقفت السلطات الكويتية قبل قرابة أسبوع إصدار كلّ أنواع التأشيرات للمواطنين اللبنانيين / AFP
17 نوفمبر 2021

وضعت الكويت قرابة 100 مقيم أجنبي على اللائحة السوداء ومنعتهم مِن تجديد إذن إقامتهم على أراضيها وطلبت منهم مغادرة البلاد رفقة عائلاتهم، حسب موقع "Gulf News".

ونقل الموقع عن مصادر أمنية قولها إنّ أغلبية الذين وُضعوا في اللائحة السوداء لبنانيون، فيما يتوزّع البقيّة على جنسيات العراق وسوريا واليمن وإيران وباكستان وأفغانستان ومصر.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ بعض هؤلاء اللبنانيين أو أقاربهم مشكوك في انتمائهم لحزب الله اللبناني، فيما اتُّهم بعضهم الآخر في قضايا غسيل أموال أو قضايا أمنية حساسة أخرى.

وقال موقع "Gulf News" إنّ هذا التحرّك الكويتي الأخير يأني ضمن سلسلة إجراءات تدخل ضمن خطّة كويتية لتتبّع المقيمين اللبنانيين المرتبطين بحزب الله.

فقبل قرابة أسبوع، أوقفت السلطات الكويتية إصدار كلّ أنواع التأشيرات للمواطنين اللبنانيين، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج إثر تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

كما أضافت الكويت اسم لبنان إلى قائمة الدول التي تُمنع عنها التحويلات الخيرية، إذ طلب وزير الخارجية إيقاف وتعليق كلّ طلبات الجمعيات الخيرية التي تريد تحويل مبالغ مالية إلى لبنان لأغراض إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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