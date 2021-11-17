سياسة
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المغرب يصدّ 400 هجوم سيبراني خلال 2021
قال تقرير رسمي مغربي إنّ المديرية العامة لأمن نُظم المعلومات واجهت خلال سنة 2021 ارتفاعاً في الهجمات السيبرانية، وصُدّ 400 منها.
المغرب يصدّ 400 هجوم سيبراني خلال 2021
تمكّن المغرب من صدّ 400 هجوم سيبراني خلال 2021 / AA
17 نوفمبر 2021

تمكّن المغرب مِن صدّ 400 هجوم سيبراني خلال 2021، بحسب برلماني، نقلاً عن المديرية العامة لأمن نُظم المعلومات، التابعة لوزارة الدفاع المغربية.

وقال التقرير إنّه "خلال سنة 2021 واجهت المديرية ارتفاعاً في الهجمات السيبرانية، وصُدّ 400 منها".

وبحسب التقرير، فإنّ "هذه التدخّلات تهدف إلى التقليل مِن المخاطر السيبرانية وحماية الأنظمة الحساسة من التهديدات الداخلية والخارجية من خلال التركيز على الأهداف الأساسية للحماية، وهي سرية المعلومات، وسلامتها، وتوافرها".

وأضاف أنّ "الحوادث حُلّلت بسرعة ودقّة بناء على المعرفة المكتسبة من تقنيات كشف الاختراقات واتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع الحوادث السيبرانية".

ونجحت المديرية، بحسب التقرير، "في ابتكار أوّل جهاز تشفير محليّ الصّنع لفائدة بعض البنيات التحتية الحساسة يعتمد على برامج وطنية للتشفير من أجل حماية بيانات الفاكس والمكالمات".

وتمثّل الحروب السيبرانية إحدى العناصر المؤثرة في السياسة والاقتصاد على الصعيد الدولي، نتيجة انتقال جزء كبير من الصراعات بين القوى العظمى في العالم، إلى شبكة الإنترنت والوسط الرقمي.

ورغم عدم إمكانية معرفة مصدر الهجمات على الشبكة العنكبوتية، بصورة قاطعة، وما إذا كانت تدعمها حكومات، إلا أنّها باتت تُثير جدلاً متبادلاً بين الدول.

وتحرص الدول على تعزيز بنيتها التحتية الأمنية، في الوسط الرقمي، وتدريب كوادرها المعنية، للتصدّي للاختراقات ذات المصدر الخارجي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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