سياسة
1 دقيقة قراءة
تناول قضايا إقليمية.. أجواء إيجابية لاجتماع عسكري تركي-أمريكي بواشنطن
قالت وزارة الدفاع التركية إنّ الاجتماع العسكري بين الوفدين التركي والأمريكي جرى في أجواء إيجابية وبنّاءة وتناول قضايا ثنائية وإقليمية.
تناول قضايا إقليمية.. أجواء إيجابية لاجتماع عسكري تركي-أمريكي بواشنطن
وزارة الدفاع التركية / AA
17 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ الاجتماع العسكري بين الوفدين التركي والأمريكي جرى في أجواء إيجابية وبنّاءة وتناول قضايا ثنائية وإقليمية.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته الأربعاء، أنّها عقدتْ "اجتماع مجموعة الدفاع رفيع المستوى" مع نظيرتها الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشارت إلى أنّ الاجتماع جرى في أجواء إيجابية وبنّاءة، وتبادل خلاله الوفدان العسكريان وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية.

وقالت إنّ الجانبين اتفقا على إجراء الاجتماع التالي للمجموعة في تركيا، دون تقديم تفاصيل حول موعده.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us