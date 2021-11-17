أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ الاجتماع العسكري بين الوفدين التركي والأمريكي جرى في أجواء إيجابية وبنّاءة وتناول قضايا ثنائية وإقليمية.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته الأربعاء، أنّها عقدتْ "اجتماع مجموعة الدفاع رفيع المستوى" مع نظيرتها الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشارت إلى أنّ الاجتماع جرى في أجواء إيجابية وبنّاءة، وتبادل خلاله الوفدان العسكريان وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية.

وقالت إنّ الجانبين اتفقا على إجراء الاجتماع التالي للمجموعة في تركيا، دون تقديم تفاصيل حول موعده.