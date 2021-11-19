سياسة
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ماذا يحدث إذا تناولت الشّاي والقهوة يومياً.. دراسة حديثة تُجيب
خلصت دراسة صينية حديثة إلى نتائج مفاجئة تتعلق بمزج تناول القهوة والشاي يومياً.. فماذا وجدت؟
ماذا يحدث إذا تناولت الشّاي والقهوة يومياً.. دراسة حديثة تُجيب
ذكرت الدراسة أن من يمزجون بين الشاي والقهوة، تحديداً، تقلّ لديهم نسبة الإصابة بالخرف 28% والسكتة الدماغية 32% / Reuters
19 نوفمبر 2021

كشفت دراسة صينية حديثة، أنّ تناول القهوة والشاي يومياً يُقلل مِن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

جاء ذلك في دراسة أجرتها جامعة تيانغ جين الصينية، التي فحصت بيانات أكثر من 360 ألف مشارك على مدار نحو 14عاماً، وجمعت بياناتهم من بنك معلومات بريطاني.

وخلصت الدراسة إلى أنّ "أولئك الذين يشربون من 2 إلى 3 أكواب من القهوة يومياً، أو من 3 إلى 5 أكواب من الشاي يومياً، أو مزيجاً من 4 إلى 6 أكواب من القهوة أو الشاي يومياً، ترتفع لديهم الحماية من الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف".

وذكرت الدراسة أنّ مَن يمزجون بين الشاي والقهوة تحديداً تقلّ لديهم نسبة الإصابة بالخرف 28 في المئة، والسكتة الدماغية إلى 32 في المئة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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