سياسة
2 دقيقة قراءة
سقوط طائرة للجيش البريطاني من طراز F-35 في البحر المتوسط.. ما القصة؟
سقطت طائرة من طراز F-35 يمتلكها الجيش البريطاني في المياه الدولية بالبحر المتوسط، حسب بيان لوزارة الدفاع البريطانية أشار أيضاً إلى نجاة الطيار.
سقوط طائرة للجيش البريطاني من طراز F-35 في البحر المتوسط.. ما القصة؟
وزارة الدفاع البريطانية تعلن سقوط طائرة تابعة لها من طراز F-35 في المياه الدولية بالبحر المتوسط / AA
17 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأربعاء، سقوط طائرة من طراز F-35 في المياه الدولية بالبحر المتوسط، ونجاة الطيار.

وقالت الوزارة في بيان إن "قائد طيارة بريطانية من طراز F-35 من سرب حاملة الطائرات "إتش إم إس كوين إليزابيث" قفز من الطيارة خلال عمليات طيران روتينية في البحر المتوسط صباح اليوم".

وأضافت أن الطيار عاد سالماً إلى حاملة الطائرات، وبدأ التحقيق حول إن كان السبب خطأ فنياً أم بشرياً، لذا لن يكون من المناسب تقديم مزيد من التعليقات في الوقت الحالي".

و"إتش إم إس كوين إليزابيث" ( HMS Queen Elizabeth) هي حاملة طائرات بريطانية ضخمة تزن 65 ألف طن، وتحمل ثماني مقاتلات بريطانية من طراز F-35 B، وعشر طائرات F-35 أمريكية، بالإضافة إلى 250 من مشاة البحرية الأمريكية ضمن طاقم قوامه 1700 فرد.

وتقدر قيمة طائرةF-35 بحوالي 134.7 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us