أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأربعاء، سقوط طائرة من طراز F-35 في المياه الدولية بالبحر المتوسط، ونجاة الطيار.

وقالت الوزارة في بيان إن "قائد طيارة بريطانية من طراز F-35 من سرب حاملة الطائرات "إتش إم إس كوين إليزابيث" قفز من الطيارة خلال عمليات طيران روتينية في البحر المتوسط صباح اليوم".

وأضافت أن الطيار عاد سالماً إلى حاملة الطائرات، وبدأ التحقيق حول إن كان السبب خطأ فنياً أم بشرياً، لذا لن يكون من المناسب تقديم مزيد من التعليقات في الوقت الحالي".

و"إتش إم إس كوين إليزابيث" ( HMS Queen Elizabeth) هي حاملة طائرات بريطانية ضخمة تزن 65 ألف طن، وتحمل ثماني مقاتلات بريطانية من طراز F-35 B، وعشر طائرات F-35 أمريكية، بالإضافة إلى 250 من مشاة البحرية الأمريكية ضمن طاقم قوامه 1700 فرد.

وتقدر قيمة طائرةF-35 بحوالي 134.7 مليون دولار.