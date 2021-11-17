أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده بنت مع إسبانيا حاملة طائرات.

وتطرق أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في العاصمة أنقرة، إلى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قائلاً: "على الاتحاد الأوروبي التعامل في علاقاته مع بلدنا من منظور استراتيجي واتخاذ خطوات ملموسة (في هذا الصدد)".

وأكّد أنه لا ينبغي السماح للحسابات الضيقة لبعض دول الاتحاد الأوروبي بإضعاف الاتحاد وعلاقاته مع الناتو.

ولفت إلى أن التصريحات الواردة من بنك (BBVA) الإسباني هي أكثر مؤشر ملموس على الثقة باقتصاد تركيا.

من جهته أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رغبة بلاده في أن تكون تركيا جزءاً من الاتحاد الأوروبي.

ولفت سانشيز إلى أن تركيا حليف مشترك للاتحاد الأوروبي.

وحول العلاقات التركية-الإسبانية، أفاد سانشيز بأنها وصلت إلى "مستوى استثنائي".