سياسة
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"وباء المخدرات" يعصف بالولايات المتحدة.. كم بلغت وفيات الجرعات الزائدة؟
أعلنت الحكومة الأمريكية، وفاة أكثر من 100 ألف شخص بجرعات زائدة من المخدرات، خلال عام واحد، فيما وصفته الحكومة الأمريكية بـ"وباء المخدرات".
"وباء المخدرات" يعصف بالولايات المتحدة.. كم بلغت وفيات الجرعات الزائدة؟
أعلنت الحكومة الأمريكية وفاة أكثر من 100 ألف شخص بسبب تناول جرعات زائدة / AFP
18 نوفمبر 2021

أعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، وفاة أكثر من 100 ألف شخص بسبب تناول جرعات زائدة من المخدرات، خلال الفترة من أبريل/نيسان 2020 وأبريل/نيسان 2021، في رقم قياسي غير مسبوق.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، قالت فيه إن تلك البيانات تشير إلى وفاة 275 شخصاً يومياً بسبب الجرعات الزائدة، ما يمثل زيادة بنسبة حوالي 28.5% عن تلك الفترة العام الماضي.

وأقر كبار المسؤولين الأمريكيين، في مؤتمر صحفي، بالأزمة المتزايدة لما وصفوه بـ"وباء المخدرات"، ما دفع إدارة بايدن إلى تركيز المزيد من الجهود على استراتيجيات مواجهة الأزمة.

من جانبه، قال وزير الصحة كزافييه بسيرا: "حان الوقت لمواجهة حقيقة أن تلك الأزمة تزداد سوءاً، ويجب تكاتف الجميع من أجل القضاء عليها".

وأشارت الدراسة التي توصلت إلى تلك البيانات، إلى أن الوفيات الناجمة عن تناول مخدر الفنتانيل الأفيوني المصنع، أكثر من مجموع الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة لجميع أنواع المخدرات عام 2016.

فيما قالت رئيسة إدارة مكافحة المخدرات، آن مليغرام، إن كميات مخدر الفنتانيل التي جرى ضبطها وصلت إلى حوالي 5.5 طن عام 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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