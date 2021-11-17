سياسة
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واشنطن تتهم طهران بدعم هجمات إلكترونية ببرامج فدية.. ما القصة؟
اتهمت جهة حكومية أمريكية طهران بدعم مجموعة من المخترقين ارتكبوا هجمات ببرامج فدية تستهدف أشخاصاً في الولايات المتحدة وأستراليا.
واشنطن تتهم طهران بدعم هجمات إلكترونية ببرامج فدية.. ما القصة؟
واشنطن تتهم طهران بدعم مجموعة من المخترقين ارتكبوا هجمات ببرامج فدية / Reuters
17 نوفمبر 2021

اتّهمت الأربعاء وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية الحكومة الإيرانية بدعم مجموعة من المخترقين ارتكبوا هجمات ببرامج فدية تستهدف أشخاصاً في الولايات المتحدة وأستراليا.

ونبّهت الوكالة إلى أن "الجهات الفاعلة في التهديد المستمر المتقدم والتي ترعاها الحكومة الإيرانية تستهدف بنشاط مجموعة واسعة من الضحايا عبر العديد من قطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، بما في ذلك قطاع النقل وقطاع الرعاية الصحية والصحة العامة، بالإضافة إلى منظمات أسترالية".

ووفقاً لها، توصّل خبراء من الشرطة الفدرالية الأمريكية والمركز الأسترالي للأمن السيبراني والمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة إلى استنتاج بأن طهران تدعم مجموعة "التهديد المستمر المتقدم" وهي تسمية تُعطى غالباً لمجموعات مخترقين تدعمها الدول.

وقالت وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية أن المجموعة استغلت نقاط ضعف برامج "مايكروسوفت اكستشينج" و "فورتينت" لاختراق أنظمة العديد من الضحايا ومنها إدارة بلدية ومستشفى للأطفال، منذ مارس/آذار 2021 على الأقل.

وأضافت: "يُمكن للمجموعة استخدام هذا الوصول لعمليات متابعة، مثل استخراج البيانات أو تشفيرها، وبرامج الفدية والابتزاز".

ولم تحدّد وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية هوية الأهداف في الولايات المتحدة أو أستراليا، ولم تذكر ما إذا كانت الهجمات ناجحة.

وتعتقد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن مهاجمي برامج الفدية أخذوا ما لا يقل عن 350 مليون دولار من ضحاياهم العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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