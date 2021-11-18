سياسة
2 دقيقة قراءة
نجوم في هوليوود ينددون باستهداف إسرائيل 6 منظمات فلسطينية
ندد فنانون وموسيقيون ونجوم في هوليوود بقرار إسرائيل تصنيف 6 منظمات غير حكومية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية".
نجوم في هوليوود ينددون باستهداف إسرائيل 6 منظمات فلسطينية
إسرائيل صنّفت المنظمات الفلسطيتية بـ"الإرهابية" / AFP
18 نوفمبر 2021

وقّع أكثر من 100 من الموسيقيين والفنانين ونجوم هوليوود على رسالة تُندد بقرار إسرائيل تصنيف 6 منظمات غير حكومية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية".

ووصفت الرسالة الموقَّعة الخطوة الإسرائيلية بأنّها "هجوم شامل وغير مسبوق على المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان".

وأضافت الرسالة أنّ التصنيف الإسرائيلي شمل "ستة من أبرز المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، المنخرطين في عمل حاسم في مجال حقوق الإنسان".

وكان من بين الموقعين على الرسالة كل من الممثل ريتشارد غير، وكلير فوي ، وتيلدا سوينتون، وسوزان ساراندون، بالإضافة إلى المخرِج كين لوتش، والموسيقي غارفيس كوكر، وفرقة "ماسيف أتاك"، والمؤلفون فيليب بولمان، وكولم توبين، وإيرفين ويلش.

والمنظّمات غير الحكومية المشمولة بالتصنيف هي "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق)، ومركز "بيسان" للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وكانت منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمات إسرائيلية غير حكومية استنكرت القرار الإسرائيلي الذي من شأنه أن يجفف مصادر تمويل هذه المنظمات ويؤثر على توفير الدعم المالي الذي يمرّ من خلال البنوك الفلسطينية وغيرها من العراقيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us