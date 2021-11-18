أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن قلق بلاده من التحرّكات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، قائلاً إنه لا يعرف "ما نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقال أوستن، خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة تواصل متابعة "التصرفات المقلقة" من روسيا مثل "حشد القوات" على الحدود مع أوكرانيا واختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية.

وأردف: "فيما يخصّ حشد القوات على الحدود مع أوكرانيا، فنحن نتابع الأوضاع من كثب. لسنا متيقِّنين بالضبط ما نوايا السيد بوتين".

واستطرد قائلاً: "لكنّ هذه التحرّكات جذبت بالتأكيد اهتمامنا وأودّ أن أحثّ روسيا على أن تكون أكثر شفافية بشأن ما يخططون له"، مجدِداً تشديده على وقوف بلاده مع أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أنّ روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على حدود بلاده.

كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق إنها تتابع التحرّكات العسكرية الروسية "المثيرة للمخاوف" قرب الحدود الأوكرانية.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توتراً متصاعداً منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية

في سياق آخر قال الوزير الأمريكي إنّ الولايات المتحدة تواصل متابعة "التصرّفات المقلقة" من روسيا لا سيّما المتعلّق منها باختبار الأسلحة المضادة للأقمار.

ولفت إلى أنّ الاختبار الروسي للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية يمثّل "تهديداً للمجتمع الدولي"، مضيفاً: "هذا يقوّض الاستقرار الدولي".

ورأى أنّ روسيا كان لديها فهم لدائرة الحطام التي ستتشكّل بعد مثل هذه العملية، وقال: "نتساءل لماذا فعلوا ذلك؟".

وتابع: "نحن بالتأكيد قلقون من عسكرة المجال الفضائي، ونودّ أن ندعو روسيا وكل الدول الأخرى إلى التصرف بالمسؤولية في هذا الخصوص".

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، روسيا بتنفيذ تجربة صاروخية مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء، زاعمة أنّ ذلك يشكّل تهديداً لمصالح كل دول العالم.

ولاحقاً قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ بلاده ستبحث مع حلفائها سبل الرد على اختبار روسيا لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء.

والثلاثاء، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إجراء روسيا تجربة ناجحة في اختبار نظام مضاد للأقمار الصناعية، موضحاً أنّ العملية جرت عن طريق استهداف قمر صناعي قديم بمهارة عالية.