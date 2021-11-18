سياسة
2 دقيقة قراءة
قضاء أمريكا يعتزم تبرئة رجلين أدينا بقتل "مالكولم إكس" عام 1965.. ما القصة؟
كشفت صحيفة نيويورك تايمز أنّ تحقيقاً قضائياً استغرق 22 شهراً وأجراه فانس بالاشتراك مع محاميَيْ عزيز وإسلام خلص إلى أنّ مدّعين عامّين ومكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك حجبوا أدلّة كان من المحتمل أن تؤدّي إلى تبرئة الرجلين.
قضاء أمريكا يعتزم تبرئة رجلين أدينا بقتل "مالكولم إكس" عام 1965.. ما القصة؟
قال المدّعي العام إنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً الخميس للإعلان عن تبرئة كلّ من محمد أ. عزيز وخليل إسلام / Others
18 نوفمبر 2021

أعلن المدّعي العام لمنطقة مانهاتن في نيويورك سايروس فانس، الأربعاء، عزمه تبرئة رجلين أُدينا بارتكاب جريمة قتل زعيم حركة الحقوق المدنية مالكولم إكس عام 1965.

وقال المدّعي العام إنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً الخميس للإعلان عن تبرئة كلّ مِن محمد أ. عزيز وخليل إسلام.

وأضاف فانس في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ "هذين الرجلين لم يحصلا على العدالة التي يستحقانها"، مضيفاً: "ما يمكننا فعله هو الإقرار بالخطأ، وبفداحة هذا الخطأ".

وكشفت الصحيفة أنّ تحقيقاً قضائياً استغرق 22 شهراً وأجراه فانس بالاشتراك مع محاميَيْ عزيز وإسلام خلُص إلى أنّ مدّعين عامّين ومكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك حجبوا أدلّة كان من المحتمل أن تؤدّي إلى تبرئة الرجلين.

وأُطلق سراح عزيز (83 عاماً) عام 1985، أما إسلام فأُطلق سراحه عام 1987 وتوفي عام 2009.

واعترف رجل ثالث هو مجاهد عبد الحليم يبلغ 80 عاماً بجريمة القتل قبل أن يُفرج عنه عام 2010. وادّعى خلال المحاكمة عام 1966 أنّ الرجلين الآخرين بريئين.

وكان الثلاثة أعضاء في جماعة "أمة الإسلام" التي تركها مالكولم إكس عام 1964.

وقُتل مالكولم إكس في 21 فبراير/شباط 1965 برصاص ثلاثة مسلحين بينما كان يستعدّ لإلقاء خطاب في مانهاتن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us