سياسة
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الحكم على "ذي القرنين" بالسجن 41 شهراً بالولايات المتحدة.. تعرَّف التفاصيل
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، أن "وزارة العدل طلبت من السلطات القضائية إنزال عقوبة قاسية بحق تشانسلي ليكون مثالاً لمثيري الشّغب في أحداث 6 يناير/كانون الثاني".
الحكم على "ذي القرنين" بالسجن 41 شهراً بالولايات المتحدة.. تعرَّف التفاصيل
من المحتمل أن ينظر قضاة آخرون إلى حكم القاضي لامبيرث كمعيار لمقاضاة المتهمين الآخرين / Reuters
18 نوفمبر 2021

حكم القضاء الأمريكي على جايكوب تشانسلي، الذي اشتُهر باسم "ذي القرنين"، بالسجن 41 شهراً، لضلوعه في اقتحام مبنى الكابيتول (الكونغرس) بالعاصمة واشنطن يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، أنّ "وزارة العدل طلبت من السلطات القضائية إنزال عقوبة قاسية بحقّ تشانسلي ليكون مثالاً لمثيري الشغب في أحداث 6 يناير/كانون الثاني".

واحتجز القاضي رويس لامبيرث، تشانسلي في السجن منذ توقيفه، على الرغم من محاولاته المتعددة كسب التعاطف للإفراج عنه.

ومن المحتمل أن ينظر قضاة آخرون إلى حكم لامبيرث كمعيار لمقاضاة المتهمين الآخرين في أحداث اقتحام مبنى "الكابيتول".

وحظي تشانسلي بشهرة واسعة بسبب مظهره الغريب أثناء اقتحام "الكابيتول"، حيث اعتمر خوذة مع قرني ثيران البيسون الأمريكية.

وكان واحداً من أوّل 30 مقتحِماً مِن أنصار الرئيس السابق، دونالد ترمب للمبنى، حيث شقّ طريقه إلى منصّة مجلس الشيوخ التي أُخليت على عجل قبل وصول "مثيري الشغب"، وجلس على الكرسي المخصص لنائب الرئيس مايك بنس وترك ملاحظة بخطّ اليد جاء فيها "إنها مسألة وقت، العدالة آتية لا محالة".

وخلّف اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكونغرس 5 قتلى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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