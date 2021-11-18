سياسة
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روسيا: الغارات الإسرائيلية في سوريا غير شرعية والردّ عليها بقوّة غير بنّاء
قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا إنّ الغارات الإسرائيلية في سوريا غير مشروعة لكنّه قال إنّ "الردّ عليها بقوّة غير بنّاء".
روسيا: الغارات الإسرائيلية في سوريا غير شرعية والردّ عليها بقوّة غير بنّاء
اعترفت إسرائيل بأنها شنّت مئات الغارات على سوريا بزعم بأنها تسعى إلى تقويض النفوذ الإيراني في المنطقة - صورة أرشيفية / AA
18 نوفمبر 2021

وصفت روسيا الهجمات الإسرائيلية في الأراضي السورية بأنها "هجمات غير مشروعة"، مشيرة إلى أنّها تفرضها، "لكنّ الردّ بالقوّة على هذه العمليات سيكون غير بنّاء".

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، خلال مشاركته في منتدى بدمشق في إطار زيارة وفد روسي يترأسه: "فيما يتعلّق بالسؤال الذي يخصّ القصف غير الشرعي من طرف إسرائيل لأراضي سوريا، فنحن نرفض بشكل قاطع هذه الأعمال اللا إنسانية، وندعو للتواصل مع الطرف الإسرائيلي على جميع المستويات حول ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف عمليات القصف هذه".

وأضاف لافرينييف: "في هذا السياق سيكون الردّ باستخدام القوّة غير بنّاء لأنه لا أحد يحتاج إلى حرب في أراضي سوريا".

وشدد المبعوث الروسي مع ذلك على أنّ الإجراءات التي تتخذها إسرائيل على هذا الصعيد تتجاوز بشكل حادٍ أُطر القانون الدولي، قائلاً: "يجب أن لا تحوّل سوريا إلى ساحة لتسوية الحسابات بين خصوم إقليميين. لهذا السبب سنواصل عملنا في هذا الاتجاه وسنعمل على تحقيق وقف كامل لهذه التصرّفات".

واعترفت إسرائيل بأنها شنّت مئات الغارات على سوريا، بزعم بأنها تسعى إلى تقويض النفوذ الإيراني في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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